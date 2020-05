Ansturm auf Caritas-Zentrale wegen Einkaufsgutscheinen

Am Dienstag startete an der Caritas-Zentrale in Regensburg die Ausgabe von Einkaufsgutscheinen - laut dem Caritas-Verband war der Andrang am ersten Ausgabetag so groß, dass nach einer Stunde Gutscheine im Wert von 10.000 Euro ausgegeben waren.

Tafel wegen Corona geschlossen

Der Caritas-Verband für die Diözese Regensburg hatte sich für die Ausgabe von Essensgutscheinen entschieden, nachdem die Regensburger Tafel am Sonntag wegen Kontakten zu Corona-Verdachtsfällen ihre Essensausgabe schließen musste. Der Verband erklärte sich bereit, die Lücke durch die Ausgabe der Einkaufsgutscheine zu schließen.

"Uns ist wichtig, dass kein Mensch unter der notwendigen Schließung der Tafel leiden muss. Wir halten hier zusammen." Caritas-Direktor Michael Weißmann

Gutscheine bekommen nur Bedürftige

Ein Ausweis der Tafel gilt als Beleg für die Bedürftigkeit und ist Voraussetzung, dass Betroffene einen Einkaufsgutschein erhalten, so der Verband. Die Höhe des Gutscheinwertes variiert, so bekommen Familien einen höheren Betrag als beispielsweise Einzelpersonen.

Bedürftige können noch bis Freitag, 5. Juni die Gutscheine in der Caritas-Zentrale in der Von-der-Tann-Straße 7 abholen. Die Essensausgabe an der Regensburger Tafel wird laut Caritas noch bis 8. Juni ausgesetzt.