Ansturm auf Ausflugsziele in Bayern - Volle Parkplätze

Neues Verkehrsleitsystem für Besucher im Ort

Die Polizei lobte, dass die Gemeinde mit dem Volksfestplatz neue Parkmöglichkeiten schuf. "Die Lage hat sich bis zum Mittag beruhigt, aber es wird natürlich etwas dauern, bis sich das verfestigt." Der Grund: Die meisten Besucher von außerhalb geben den Parkplatz bei den Rißloch-Wasserfällen ins Navi ein.

"Wir sind dabei, ein Gesamtkonzept zu entwickeln - mit Unterstützung des ADAC", sagte Bürgermeister Joachim Haller (CSU). Man arbeite an einem Konzept zur Verkehrsführung in den Ort herein. Ausflügler sollen fußläufig durch den Ort gelenkt werden. Künftig soll das Rathaus, das sich in Bahnhofsnähe befindet, Ausgangspunkt für Ausflügler und Wanderer sein. "Wir wollen niemanden aussperren", sagte Haller. "Ganz im Gegenteil" - man sei weit davon entfernt zu sagen, man habe "einen Overtourism", so Haller.

Der ADAC geht davon aus, dass die Pläne bis zum Herbst umgesetzt sein werden. "Dann wird sich die Lage sicher verbessern", sagte der ADAC-Experte. Auch am Wochenende erwartet der ADAC wieder viele Besucher in Bodenmais. "Wenn das Wetter wieder so schön ist, wird es am Wochenende sicher ähnlich sein". Bereits am Pfingstwochenende war die Verkehrs- und Parksituation in der Gemeinde angespannt. Die Gemeinde Bodenmais zählt laut ADAC mit über 700.000 Übernachtungen pro Jahr zu den bekanntesten und beliebtesten Urlaubsorten im Bayerischen Wald.

Hoch frequentierte Wanderwege im Nationalpark Bayerischer Wald

Auch der Nationalpark Bayerischer Wald verzeichnet einen Besucherandrang. Viele Wanderwege seien derzeit hoch frequentiert, die Parkplatzsuche gestalte sich oft schwierig. Daher setzt die Verwaltung nach eigenen Angaben verstärkt ehrenamtliche Waldführer zur Besucherlenkung ein.

Nur dadurch könnten die Ranger weiter im Gelände unterwegs sein, um die Schutzgebietsregeln zu überwachen, teilte die Verwaltung des Nationalparks mit. Da der Umfang der Führungen in Zeiten von Corona reduziert sei, hätten die 120 Ehrenamtlichen Kapazitäten für die Hilfe bei der Parkplatzsuche. An Fronleichnam und zuvor schon am Pfingstmontag sei auch der großflächige Parkplatz des Nationalparkzentrums Lusen bei Neuschönau (Landkreis Freyung-Grafenau) überfüllt gewesen, teilte der Nationalpark mit.

Lehren aus dem großen Andrang zu Pfingsten

Viele Besucher hätten deshalb wild geparkt, auch Rettungswege seien versperrt worden. Die Waldführer sollen die Besucher künftig schon beim Ankommen informieren, wo noch Parkplätze frei sind. Nationalparkleiter Franz Leibl rät jedoch angesichts der hohen Besucherzahlen zur Anreise mit dem öffentlichen Nahverkehr. Der Nationalpark wird ab sofort Besucher auch auf seinem Facebook-Account über Engpässe zum Beispiel auf Parkplätzen informieren.

Die Polizei geht davon aus, dass sich die Lage in Orten wie Bodenmais, Zwiesel oder Viechtach bald normalisiert. "Nach den Corona-Lockerungen und wegen der Ferien ballt sich das gerade etwas", sagte Stefan Potrykus von der Polizei in Regen. "Aber wir denken, das wird sich nach und nach entspannen."

Parkplätze im Allgäu dicht

Auch im Ostallgäu war der Andrang teils groß. Der Markt Oberstaufen teilt mit, dass die zur Verfügung stehenden Parkplätze in Steibis, an der Imbergbahn und an der Hochgratbahn schon am Vormittag vollständig belegt waren. Aufgrund des hohen Aufkommens an Tagesurlaubern wurde die Zufahrt nach Steibis ab der Abzweigung in Weißach für Tagestouristen gesperrt. Je nach Besucheraufkommen könne eine Sperrung auch morgen und übermorgen im Laufe des Tages notwendig werden. Beliebtes Ausflugsziel waren auch Seen im Voralpenland. So war zum Beispiel die B11 nach Kochel überlastet.