Anstieg der Straftaten in Oberfranken nicht "besorgniserregend"

Im vergangenem Jahr hat es mehr Straftaten in Oberfranken gegeben als 2019. Der Anstieg ist allerdings nicht "besorgniserregend", heißt es von Seiten der Polizei. Denn mehr Straftaten heißt, die Polizei hat intensiv kontrolliert und deshalb offenbar mehr Straftaten registrieren können. 50.805 Straftaten waren es 2020, das ist ein Anstieg um 2,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Gestiegen ist auch Aufklärungsquote der Straftaten: um 0,9 Prozentpunkte auf 74,7 Prozent. Damit liegt Oberfranken bei der Aufklärungsquote deutlich über dem bayernweiten Durchschnitt von 68,1 Prozent.

Straftaten in Hof besonders stark gestiegen

Die Zahl der Straftaten ist im Landkreis Bayreuth um 20,3 Prozent und in der Stadt Hof um 16,9 Prozent besonders stark gestiegen. In Hof konnte die Polizei aber auch die Aufklärungsquote von Straftaten steigern, und zwar um vier Prozentpunkte gegenüber 2019. Die Polizei führt das auf die verstärkte Kontroll- und Fahndungstätigkeit in der Grenzregion zu Tschechien zurück.

Polizei in der Grenzregion rund um die Uhr im Einsatz

Die Fahndungsspezialisten der Polizei sind in der Grenzregion rund um die Uhr im Einsatz. Sie bekämpfen illegale Migration, Rauschgift- und Waffenschmuggel, Autoverschiebung und Einbruchsdiebstahl. Die meisten Diebstähle erfolgten aus Kraftfahrzeugen, gefolgt von Diebstählen aus Warenhäusern.

Trotz Corona nicht mehr Fälle von häuslicher Gewalt

Stark angestiegen ist die Zahl der Diebstähle nach Wohnungseinbrüchen in Oberfranken. Sie nahm um 45,8 Prozent auf 312 Fälle zu. Trotz der coronabedingten Ausgangssperre ist es in Oberfranken aber zu keinem Anstieg der Fälle von häuslicher Gewalt gekommen. Gegenüber 2019 registrierte die Polizei 1.800 Fälle, das ist ein Rückgang um 5,7 Prozent.

Auch Mordversuche und Morde in Oberfranken

In Oberfranken hat die Polizei im vergangenem Jahr 1.636 Gewaltdelikte verzeichnet. Das sei ein leichter Anstieg um 1,2 Prozent gegenüber 2019. Die meisten Fälle entfallen auf schwere und gefährliche Körperverletzung. Es gab drei Morde und fünf Mordversuche. Bei acht Gewaltfällen wurde mit einer Schusswaffe gedroht, in vier Fällen wurde geschossen.

Polizei registriert mehr Fälle sexuellen Missbrauchs von Kindern

Die Zahl der Sexualdelikte ist um 123 auf 936 Fälle gestiegen. Die Zahl der Vergewaltigungen nahm um knapp zwölf Prozent auf 94 Fälle zu. Registriert wurden 198 Fälle des sexuellen Missbrauchs von Kindern, das ist ein Anstieg um 12,5 Prozent. Um 40 Prozent ist die Zahl der Computerkriminalität in Oberfranken gestiegen. Die Polizei verzeichnete 1.907 Fälle. Das sind 548 oder 40,3 Fälle mehr als im Vorjahr und bedeutet einen Anstieg um 40,3 Prozent.