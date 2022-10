Ansteigende Corona-Welle durch Abwasseruntersuchung vorhersagen

"Dieses Modellprojekt in Schweinfurt ist etwas Besonderes", sagt Thomas Benkert. Als Geschäftsführer eines Schweinfurter Labors macht er zweimal pro Woche Abwasseranalysen. Der Biochemiker untersucht im Rahmen dieses Modellprojekts immer dienstags und donnerstags Proben des Klärwerks Schweinfurt auf Coronaviren. So ist er in der Lage, etwa eine Woche im Voraus eine Entwicklung des Infektionsgeschehens im Schweinfurter Einzugsgebiet zu bestimmen. Durch Ausscheidungen infizierter Personen gelangt das Virus in das Abwasser. Viele Erkrankte sind noch symptomfrei. Zudem bekommen sie ihre Infektion erst später durch einen Schnell- oder PCR-Test bestätigt.

Vorhersagen auch für den Vormarsch anderer Krankheiten möglich

Das Klärwerk Schweinfurt ist Modellstandort für dieses Abwasser-Monitoring-Projekt. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert es. Der Projektkoordinator ist die TU München mit dem Lehrstuhl für Siedlungs-Wasserwirtschaft, so Benkert. Weitere Standorte sind neben München beispielweise auch Augsburg und Weiden in der Oberpfalz. Ziel ist es, zu überprüfen, ob das Abwasser-Monitoring verlässliche Aussagen über Infektionsgeschehen geben kann, ergänzt Benkert. Nicht nur eine Corona-Welle könnte im Vorfeld erkannt werden, sondern mit entsprechenden Analysen auch der Vormarsch von weiteren ernsthaften Erkrankungen wie Kinderlähmung.

Test weist Coronaviren in geringsten Mengen im Abwasser nach

Für das Monitoring benutzt Benkert einen sogenannten "Real-Time-PCR-Test". Dieser weist Coronaviren in geringsten Mengen im Abwasser nach. Das geschieht folgendermaßen: Der Test findet ein bestimmtes Genfragment eines Coronavirus in der Probe. Anschließend kopiert der Test das Fragment. Bei der Kopie wird ein Fluoreszenz-Farbstoff-Molekül freigesetzt und beginnt zu leuchten. Nach insgesamt 40 Kopierzyklen ist die Anzahl der vervielfältigten Genfragmente exponentiell angestiegen. Entsprechend stark erhöht sich die Gesamtleuchtkraft in der Probe. Die Helligkeit steigt in 45 Minuten Analyse in Echtzeit, also in "Realtime" an. Durch die Leuchtstärke lässt sich die ursprüngliche Virusmenge in der Abwasserprobe bestimmen.

Durch Vorhersagen schneller auf Infektionsgeschehen reagieren

Im Juli 2020 begann Benkert diesen Realtime-PCR-Test für das damals neue Coronavirus zu entwickeln. Seit März 2021 führt er das Abwasser-Monitoring kontinuierlich durch. Laut Benkert gibt es bei diesem Monitoring keine Dunkelziffer, die beispielsweise dadurch entsteht, dass Infizierte keinen Test machen. Nach seinen Angaben sollen zukünftig die gewonnenen Daten des Infektionsgeschehens an das Gesundheitsamt gesendet werden. Somit könne es dann schneller auf eine Welle reagieren. Das Projekt läuft noch bis Januar 2023.