Anspruch und Wirklichkeit: Verkehrswende in Bayern stottert

In seiner Regierungserklärung zum Klimaschutz vor fast drei Wochen hatte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder unter anderem angekündigt, die Zahl der Ladesäulen für Elektroautos stark zu erhöhen.

Laut Söder soll Bayern auch ein stärkeres Radland werden. Er will den Anteil des Radverkehrs bis 2025 von jetzt elf auf 20 Prozent steigern, mit entsprechendem Ausbau und der Förderung von Fahrradwegen. Auch Schnellradwege soll es geben vom Umland in die Metropolen. Allerdings sei die Idee laut der ADFC-Landesvorsitzenden Bernadette Felsch nicht neu. Die habe schon Innenminister Joachim Herrmann 2013 gehabt als er den ersten Radschnellweg in Deutschland von München nach Garching bauen wollte.

Schnellradwege: NRW hat Bayern überholt

Den gibt es bisher nur auf dem Papier. In Nordrhein-Westfalen sei dagegen inzwischen einer gebaut worden, so Felsch. In Bayern existierten bisher jedoch nur Planungen und Machbarkeitsstudien. Ihrer Meinung nach mangelt es am entsprechenden Geld, Schnellradwege auch zu bauen.

Markus Büchler, Verkehrsexperte der Grünen im Landtag, wirft Söder vor, viel anzukündigen und wenig umzusetzen. So habe er im Landtagswahlkampf 2018 angekündigt, S- und U-Bahnen auszubauen. Passiert sei laut Büchler bisher so gut wie nichts: "Kaum ein nennenswertes neues Projekt ist hinzugekommen."

365-Euro-Ticket: Warten auf Geld vom Bund

Das 365-Euro-Ticket ist eigentlich Bestandteil des Koalitionsvertrages von CSU und Freien Wählern, scheiterte bisher aber flächendeckend am Geld. Immerhin gibt es das jetzt in ausgewählten Ballungsräumen, für Schüler und Auszubildende. Aber eben noch nicht überall und für alle.

Laut dem Verkehrsexperten des Bayerischen Städtetages, Thomas Kostenbader, würde das den Freistaat einen hohen dreistelligen Betrag im Jahr kosten. Deshalb hofft Söder auf Unterstützung vom Bund. Gleichzeitig mahnt Kostenbader die vernünftige Reihenfolge beizubehalten: Erst den ÖPNV ausbauen und dann mit guten Preisen locken. Sonst drohten überfüllte Busse und Bahnen und frustrierte Fahrgäste.

Corona-bedingte Ausfälle beim ÖPNV kompensiert

Kein Problem ist dagegen die Übernahme der Corona-bedingten Einnahmeausfälle beim ÖPNV, bei den kommunalen Verkehrsträgern. Laut Kostenbader hat das Kabinett Mitte Juli beschlossen, den kommunalen Verkehr mit 550 Millionen Euro zu stützen, weitere 200 Millionen kommen vom Bund. "Ich weiß aus Kontakten mit der Branche, der Betrag ist auskömmlich," so Kostenbader.