Anschwellende Flusspegel in Niederbayern

Das Tauwetter und die anhaltenden Regenfälle lassen die Flüsse in Niederbayern anschwellen. Für alle Landkreise entlang der Donau hat der Hochwassernachrichtendienst eine Vorwarnung herausgegeben.

Erste Überschwemmungen an der Vils

Auch an der niederbayerischen Vils kommt es zu ersten Überschwemmungen. Am Pegel in Dietelskirchen im Landkreis Landshut wird aktuell die dritthöchste von vier Hochwasser-Meldestufen erreicht. Die normalerweise wenige Meter breite Vils ist an manchen Stellen auf bis zu 100 Meter Breite angeschwollen. Bebaute Gebiet sind nicht großflächig betroffen, hauptsächlich fließt die Hochwasserwelle über die Wiesen im Vilstal ab. Größere Schäden sind bislang nicht bekannt.

Andernorts, wie in der Stadt Vilsbiburg, gilt aktuell Hochwasser-Meldestufe 2. Teilweise mussten bereits Straßen wegen Überflutung gesperrt werden. Vereinzelte Gehöfte und Häuser können nicht mehr mit dem Auto angefahren werden, sondern sind nur noch zu Fuß mit Gummistiefeln durch das Wasser oder über Behelfsstege zu erreichen.

Leichtes Hochwasser an der Rott

Auch die Rott schwillt derzeit an. Bei Postmünster im Kreis Rottal-Inn gilt seit dem Morgen die Hochwassermeldestufe 2.

Bei den Flutmeldestufen 1 und 2 werden Äcker und Nebenstraßen überflutet, Ortschaften sind erst ab der dritten Stufe betroffen. Auch nördlich der Donau, an den Zuflüssen von Regen und Naab steigen die Pegel weiter an.