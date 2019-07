Auch in München wird nächstes Jahr die Fußball-Europameisterschaft ausgetragen - um für einen eventuellen Anschlag oder sonstige Großeinsätze gerüstet zu sein, üben 200 Einsatzkräfte dieses Wochenende den Ernstfall. Auch die Bekämpfung eines großen Waldbrandes aus der Luft wird geübt.

Gerüstet für den Großeinsatz bei der Fußball-EM in München

Kommendes Jahr werden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei bei den Spielen in München der Fußball-Europameisterschaft 2020 massiv gefordert werden. Sie müssen auch darauf vorbereitet sein, dass es auf einmal ganz viele Verletzte gibt. Im Fachjargon der Rettungskräfte heißt das "Massenanfall an Verletzten" - kurz MANV. Genau so ein Szenario wird bei der Großübung "Trust 2019" am am Wochenende geübt - auf einem weitläufigen Trainingsgelände in Lampferding - einem Ortsteil von Tuntenhausen.

Wie die Übung genau aussieht, wird im Vorfeld nicht verraten, denn die Übung soll so real wie möglich für die Einsatzkräfte durchgeführt werden können. Aus den leidvollen Erfahrungen der vergangenen Jahre wüssten die Führungskräfte, dass die Versorgung einer großen Zahl von Verletzten nach einem Anschlag einer der größten Herausforderungen für die Einsatzkräfte und Krankenhäuser darstellt, heißt es vom MKT - einem Verein für Rettungsdienst und Katastrophenschutz, der die Übung koordiniert.

Beteiligt sind daran neben verschiedenen Feuerwehren aus München und der Region, auch die verschiedensten Rettungsdienstorganisationen, die Polizei sowie die beiden Universitätskliniken von LMU und TU.

Löschen eines großen Waldbrandes wird geübt

Die Waldbrandgefahr steigt in Bayern. Immer häufiger müssen Einsatzkräfte ausrücken, um großflächige, auch schwer zugängliche Feuer zu bekämpfen. Auch das wird am diesem Wochenende geübt - das Medizinische Katastrophen-Hilfswerk (MHW) ist mit Löschhubschraubern vor Ort.