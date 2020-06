Anschlag in München: Rache im Rocker-Milieu?

Nach dem Angriff mit einem Kleintransporter und einer Stichwaffe auf eine Personengruppe hat die Polizei am Abend drei Tatverdächtige festgenommen. Das erklärte ein Pressesprecher des Münchner Präsidiums auf Nachfrage des BR. Nähere Angaben zu den Personen und Umständen der Festnahme machte die Behörde nicht.

Ein Kleintransporter war am Nachmittag in München-Freimann in eine Menschengruppe auf dem Gehweg gefahren. Wie der Hergang vermuten lässt, geschah dies mit voller Absicht. Die Polizei geht von einer Auseinandersetzung im Rockermilieu aus.

Täter noch auf der Flucht

Die vier Insassen des Fahrzeugs seien anschließend auf die angefahrene Gruppe losgegangen und hätten "gewaltsam auf sie eingewirkt", teilte die Polizei mit. Drei Männer im Alter zwischen 42 und 56 Jahren wurden verletzt, schweben aber nicht in Lebensgefahr. Die vierte Person aus der Gruppe blieb unverletzt. Zeugen hatten die Polizei alarmiert, als sie sahen, wie der Transporter auf Höhe des Nordfriedhofs zielgerichtet in die Gruppe steuerte, die sich vor einem Supermarkt auf dem Gehweg aufhielt. Die Insassen stiegen aus und schlugen auf ihre Opfer ein, unter anderem mit einer Stichwaffe. Augenzeugen sprechen von einer Machete.

Täter stammen vermutlich aus dem Rocker-Milieu

Nach diesem ganz offensichtlich geplanten Überfall flüchteten die Täter in dem Kleintransporter und zwei weiteren Fahrzeugen, deren Lenker die Angreifer quasi abholten. Die Polizei leitete sofort eine Großfahndung ein. Der Bereich um den Tatort wurde von zahlreichen Polizisten weiträumig abgesperrt. Ein Hubschrauber kreiste über dem Stadtteil Freimann-Schwabing. Die Polizei vermutet, dass sich Täter und Opfer kannten und ein Zusammenhang mit dem Rocker-Milieu bestehe.

Der Bereich um den Tatort entlang einer Hauptverkehrsachse im Münchner Norden war stundenlang großräumig abgesperrt. Dadurch kam es zu erheblichen Behinderungen im Berufsverkehr.