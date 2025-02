Anschlag in München: Generalbundesanwalt übernimmt Ermittlungen

Zahl der Verletzten steigt auf 39

Die Zahl der Verletzten stieg laut Polizei auf 39. Ein Teil von ihnen sei schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit. Ein zweijähriges Mädchen im Haunerschen Kinderspital befinde sich in kritischem Zustand auf der Intensivstation. "Nach einer Notfalloperation gestern, liegt das Kind in stabilem, aber kritischem Zustand weiter auf der Intensivstation", sagte Professor Oliver Muensterer, Direktor der Klinik für Kinderchirurgie am Haunerschen Kinderspital. Eine Prognose über den weiteren Verlauf könne derzeit nicht abgeben werden.

Am LMU Klinikum wurden an den beiden Standtorten Großhadern und Innenstadt insgesamt 14 Verletzte behandelt. Einige Patienten waren schwer verletzt, vier mussten den Angaben zufolge umgehend operiert werden.

Vorwurf: 39-facher versuchter Mord

Der Tatverdächtige wurde inzwischen dem Ermittlungsrichter vorgeführt und sitzt nun in Untersuchungshaft. Das habe ein Ermittlungsrichter angeordnet, teilte die Generalstaatsanwaltschaft München mit. Dem 24-Jährigen wird versuchter Mord in 39 Fällen in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung sowie in Tateinheit mit schwerem gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr vorgeworfen – mit "den Mordmerkmalen der Heimtücke, der niedrigen Beweggründe und gemeingefährlichen Mittel".

Posttraumatische Belastungsstörung als Jugendlicher

Derzeit gebe es keine Hinweise auf psychische Probleme, so Tilmann in der Pressekonferenz. Deshalb werde auch nicht beantragt, den Mann vorläufig in der psychiatrischen Unterbringung aufzunehmen. Die Staatsanwältin bestätigte, der 24-Jährige sei 2016 als unbegleiteter, minderjähriger Flüchtling nach Deutschland gekommen und zum Tatzeitpunkt nicht ausreisepflichtig gewesen. Er habe im Münchner Stadtteil Solln zur Miete gewohnt und im Sicherheitsgewerbe gearbeitet. Der Mann habe keine Vorstrafen gehabt, sagte Tilmann. Es habe nur einmal in Bayern ein Verfahren wegen Arbeitsamtsbetrugs gegeben. Er habe sich arbeitslos gemeldet, dann eine Tätigkeit begonnen und sich nicht rechtzeitig wieder abgemeldet. Das Verfahren sei gegen eine Geldauflage eingestellt worden.

Kurz nach seiner Ankunft in Deutschland wurde bei dem damals Jugendlichen nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur eine posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert. Das ist bei unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten nicht selten. Die Ursachen dafür liegen oft in Erlebnissen im Herkunftsland - etwa Kriegsgeschehen - oder in den Umständen der Flucht.

Polizei rechtfertigt Fehlinformation am Vortag

Viele Angaben zu dem Mann wurden gestern nachträglich korrigiert. Die zunächst falschen Angaben seien dem Chaos geschuldet gewesen, so die Polizei. In der "Chaosphase" würden viele Informationen "virulent" rumgehen, sagte der Vizepräsident des Polizeipräsidiums München, Christian Huber. "Es dauert eine gewisse Zeit, bis man ein Bild bekommt." Es sei menschlich nachvollziehbar: Der Täter sei in einem System zu Ladendiebstählen registriert gewesen - aber eben als Zeuge von Ladendiebstählen, nicht als Beschuldigter, sagte Huber. Da sei schnell eine Botschaft draußen, die vielleicht nicht so stimmig sei. Die Information komme aus "Polizeibeständen", aber wer wie mit wem kommuniziert habe, sei für ihn nicht nachvollziehbar, so Huber.

Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hatte kurz nach der Tat am Donnerstagmittag mitgeteilt, dass der Mann wegen diverser Delikte polizeibekannt gewesen sei, korrigierte aber am Donnerstagabend seine Angaben. Die weiteren Ermittlungen übernimmt nun die Soko "Seidlstraße", darin seien 140 Beamtinnen und Beamte im Einsatz, sagte LKA-Vizepräsident Guido Limmer.