Nach Anschlag in München: Ermittler sehen islamistisches Motiv

Zahl der Verletzten steigt auf 36

Die Zahl der Verletzten stieg laut Polizei auf 36. Ein Teil von ihnen sei schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit. Ein zweijähriges Mädchen im Haunerschen Kinderspital befinde sich in kritischem Zustand auf der Intensivstation, hatte ein Sprecher des LMU Klinikums in München zuvor gesagt.

Am LMU Klinikum wurden an den beiden Standtorten Großhadern und Innenstadt insgesamt 14 Verletzte behandelt. Einige Patienten waren schwer verletzt, vier mussten den Angaben zufolge umgehend operiert werden.

Vorwurf: 36-facher versuchter Mord

Der Tatverdächtige soll heute dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. So soll Haftbefehl unter anderem wegen 36-fachen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung beantragt werden. Derzeit gebe es keine Hinweise auf psychische Probleme, so die Staatsanwältin. Deshalb werde auch nicht beantragt, den Mann vorläufig in der psychiatrischen Unterbringung aufzunehmen.

Die Staatsanwältin bestätigte, der 24-Jährige sei 2016 als unbegleiteter, minderjähriger Flüchtling nach Deutschland gekommen und zum Tatzeitpunkt nicht ausreisepflichtig gewesen. Er habe im Münchner Stadtteil Solln Miete gewohnt und im Sicherheitsgewerbe gearbeitet. Der Mann habe keine Vorstrafen gehabt, sagte Tilmann. Es habe nur einmal in Bayern ein Verfahren wegen Arbeitsamtsbetrugs gegeben. Er habe sich arbeitslos gemeldet, dann eine Tätigkeit begonnen und sich nicht rechtzeitig wieder abgemeldet, sagte Tilmann. Das Verfahren sei gegen eine Geldauflage eingestellt worden.

Posttraumatische Belastungsstörung als Jugendlicher

Kurz nach seiner Ankunft in Deutschland wurde bei dem damals Jugendlichen nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur eine posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert. Das ist bei unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten nicht selten. Die Ursachen dafür liegen oft in Erlebnissen im Herkunftsland - etwa Kriegsgeschehen - oder in den Umständen der Flucht.

Viele Angaben zu dem Mann wurden gestern nachträglich korrigiert. Die zunächst falschen Angaben seien dem Chaos geschuldet gewesen, so die Polizei. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Soko "Seidlstraße", darin seien 140 Beamtinnen und Beamte im Einsatz, sagte LKA-Vizepräsident Guido Limmer.

Steinmeier bei stillem Gedenken

Zuvor waren Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Vormittag zu einem stillen Gedenken gemeinsam mit Ministerpräsident Markus Söder (CSU), Innenminister Joachim Herrmann (CSU) und Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) an den Tatort gekommen. Sie legten weiße Rosen nieder. Auch Vertreter der Kirchen und der Gewerkschaft Verdi waren anwesend.

"Die Brutalität dieser Tat wühlt uns auf, macht fassungslos", erklärte Steinmeier anschließend. Der Täter habe vermutlich "wahllos" Menschen verletzen und töten wollen. Er werde dafür "nach Recht und Gesetz zur Rechenschaft gezogen werden". Steinmeier sprach zugleich den Opfern sein Mitgefühl aus und dankte den Einsatzkräften von Polizei und Rettungsdienst.

Pläne für "Fridays for Future"-Demo geändert

Nach dem Anschlag werden die Sicherheitsmaßnahmen für die Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) verschärft. Der "Kräfteeinsatz" werde "erhöht", sagte der Einsatzleiter, der Vizepräsident des Polizeipräsidiums München, Christian Huber. Aus Sicherheitsgründen wird zudem die Münchner Demonstration, die ein Teil des deutschlandweiten Klimastreiks ist, heute um 14 Uhr nur als Standkundgebung am Königsplatz abgehalten. Auf einen eigentlich geplanten Demonstrationszug verzichten die Organisatoren von "Fridays for Future" nach Absprache mit den Sicherheitskräften.

Gedenken im Bundesrat

In seiner ersten Sitzung in diesem Jahr gedachte der Bundesrat der Opfer der Anschläge in Magdeburg, Aschaffenburg und München. "Es muss uns allen klar sein, dass diese Ereignisse nicht ohne Konsequenzen bleiben dürfen", sagte Bundesratspräsidentin Anke Rehlinger in Berlin. Das sei die politische Verantwortung aller für ein friedliches gesellschaftliches Miteinander.

Mit Informationen von KNA, dpa und epd