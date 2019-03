Anschlag auf zweiten Gastrobetrieb: Kripo Rosenheim ermittelt

Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd heute mitgeteilt hat, haben Betreiber eines orientalischen Schnellrestaurants in der Innenstadt am Mittwoch Vormittag ein kleines Loch in der Fensterscheibe ihres Geschäfts entdeckt. Laut Polizei muss es in der Nacht zu der Sachbeschädigung sein, Personen wurden nicht verletzt, der entstandene Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Schuss auf Dönerladen

Am Sonntag (24.02.19) hatte es am Stadtrand von Rosenheim bereits einen ähnlichen Fall gegeben. Dort hatte ein Unbekannter gegen 20.45 Uhr ein kleines Loch in die äußere Verbundglasscheibe eines Dönerladens geschossen. Zu diesem Zeitpunkt hielten sich mehrere Personen in dem Imbiss auf, verletzt wurde aber niemand. Der Sachschaden hier: rund 800 Euro.

Am ersten Tatort fanden die Ermittler eine sechs Millimeter große Eisenkugel. Die Polizei vermutet, dass sie mit einer Schleuder abgefeuert wurde.

Drei Kilometer Entfernung zwischen den Tatorten

Am zweiten Tatort wurde - trotz Suche - keine Metallkugel gefunden. Die beiden Tatorte liegen drei Kilometer voneinander entfernt.

Das für Staatsschutzdelikte zuständige Fachkommissariat K5 und Beamte der Polizeiinspektion Rosenheim wollen in der gemeinsamen Ermittlungsgruppe klären, ob es einen rassistischen Hintergrund gibt und ob für beide Vorfälle derselbe Täter verantwortlich ist. Zeugen sollen sich bei der Polizei melden.