Anschlag auf Polizei-Reiterstaffel – mehrere Autos angezündet

Auf die Inspektion der Reiterstaffel der Münchner Polizei im Stadtteil Trudering-Riem ist am frühen Donnerstagmorgen ein Brandanschlag verübt worden. Mehrere Fahrzeuge wurden durch Feuer zerstört. Nach erster Einschätzung der Polizei dürfte der Schaden in die Millionen gehen.

Pferde konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden

Kurz nach drei Uhr wurden Polizei und Feuerwehr von Anwohnern wegen des Feuerscheins alarmiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, standen vier Fahrzeuge und ein Pferdeanhänger in Flammen. Das Feuer drohte auf den benachbarten Stall überzugreifen. 15 der rund 40 untergebrachten Pferde wurden in Sicherheit gebracht, die Tiere seien nicht verletzt worden.

Möglicherweise Zusammenhang mit Brandserie

Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Ob der Anschlag Teil der seit Jahren andauernden Brandserie durch unbekannte Täter gehört, wird geprüft. Der Schaden an den Fahrzeugen und durch ausgelaufene Betriebsstoffe an der Umwelt dürfte im siebenstelligen Bereich liegen. Im Januar waren mehr als 20 Fahrzeuge der Hundestaffel der Münchner Polizei in Brand gesetzt worden.

65 Pferde in drei Staffeln bayernweit

Bayernweit verfügt die Polizei laut Zahlen des bayerischen Innenministeriums aus dem vergangenen Jahr über 65 Pferde an Standorten in München, Nürnberg und Rosenheim. Der Ausbau der Staffel war bei der Regierungserklärung von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) 2018 ein erklärtes Ziel. Die Münchner Staffel hat seit 2018 fünf Pferde hinzubekommen.