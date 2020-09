Fall Nawalny: So arbeitet das Münchner Bundeswehrlabor

Der russische Oppositionspolitiker und Kremlkritiker Alexej Nawalny ist vergiftet worden. Nach Angaben der Bundesregierung gebe es keine Zweifel an den Untersuchungsergebnissen. Das Institut für Pharmakologie und Toxikologie der Bundeswehr in München hatte das Gift nachgewiesen.

Geheimhaltung: keine weiteren Angaben zum Institut

Die Bundeswehr will sich nicht näher zum InstPharmToxBw, so die interne Abkürzung des Instituts, äußern. Aus Gründen der Geheimhaltung könne man keine weiteren Angaben machen, so ein Sprecher des Verteidigungsministeriums.

Schutz vor chemischen Kampfstoffen

Was bekannt ist: Es arbeiten mehr als 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in fünf unterschiedlichen Fachrichtungen in dem Labor. Sie forschen im medizinischen Bereich des Schutzes vor chemischen Kampfstoffen. Ein Schwerpunkt ist etwa die Entwicklung von Gegenmitteln und Therapien, mit denen man Vergiftungen durch Haut- und Nervenkampfstoffe behandeln kann.

Die Experten des Instituts beraten die militärischen, aber auch politischen Entscheidungsträger bei Fragen zum medizinischen Schutz von chemischen Kampfstoffen und ähnlichen Giften.

Zweifelsfreier Nachweis von Gift

Das Institut hat außerdem die Leitfunktion, wenn es darum geht, ungewöhnliche Erkrankungs- und Todesfälle medizinisch aufzuklären. Auf der Internetseite der Bundeswehr heißt es: Das Institut könne zweifelsfrei nachweisen, ob jemand durch einen chemischen Kampfstoff vergiftet worden ist. Wie jetzt im Fall von Alexej Nawalny: Bei dem Kreml-Kritiker konnte das Institut einen Kampfstoff der Nowitschok-Gruppe nachweisen - eines der stärksten Nervengifte, die es gibt. Die Giftgruppe wurde ab den 1970er-Jahren während des Kalten Kriegs in der Sowjetunion entwickelt.

Charité: Gesundheitszustand weiter ernst

Der Gesundheitszustand von Alexej Nawalny ist nach Angaben der Berliner Charité weiterhin ernst. Die Symptomatik der nachgewiesenen Vergiftung sei zwar zunehmend rückläufig. Nawalny werde aber weiterhin auf einer Intensivstation behandelt und künstlich beatmet. Mit einem längeren Krankheitsverlauf sei zu rechnen. Langzeitfolgen der schweren Vergiftung seien weiterhin nicht auszuschließen.

Vor zwei Wochen war Nawalny bei einem Flug zusammengebrochen. Er wurde zunächst in einem Krankenhaus im sibirischen Omsk untersucht. Zwei Tage später wurde er nach Berlin ins Krankenhaus Charité gebracht, wo er seitdem behandelt wird.