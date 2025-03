Anschlag auf Generalkonsulat: Täter hatte antiisraelisches Motiv

Der österreichische Attentäter, der am 5. September 2024 auf das israelische Generalkonsulat und das NS-Dokuzentrum in München geschossen hat, hatte laut Generalstaatsanwaltschaft eine islamistische und antiisraelische Tatmotivation. Auf einer Pressekonferenz im Bayerischen Landeskriminalamt (LKA) haben am Freitagmittag Beteiligte von LKA, Polizei und Generalstaatsanwaltschaft die Ergebnisse der sechsmonatigen Ermittlungen präsentiert.

Täter: Islamistisches Gedankengut und Interesse an Waffen

Der 18-jährige österreichische Attentäter, der im Verlauf des Anschlags von der Polizei erschossen wurde, hatte sich laut Generalstaatsanwältin Gabriele Tillmann schon seit 2021 mit islamistischem Gedankengut beschäftigt. Außerdem interessierte er sich insbesondere für Waffen und Sprengstoff, weshalb ihm schließlich die österreichischen Behörden ein Waffenbesitzverbot erteilten. Zudem hatte der Mann wohl eine Vorliebe für zahlreiche Ego-Shooter- und ähnliche Computerspiele.

Laut den Ermittlern war der Attentäter zudem stark sozial isoliert, hatte keine Freunde, scheiterte in Schule und Ausbildung und hatte stark kränkbare Persönlichkeitszüge. Nach dem Überfall der Hamas auf Israel und dem folgenden Krieg in Gaza im Oktober 2023 steigerte sich die Vorstellung, Muslime würden auf der Welt benachteiligt und unterdrückt, und er begann sich immer mehr mit israelfeindlichen Inhalten zu beschäftigen, so die Generalstaatsanwältin.

Kauf von Repetierbüchse und Bajonett

Trotz des auferlegten Waffenbesitzverbots, versuchte der spätere Attentäter beharrlich an Waffen zu kommen und spezialisierte sich schließlich auf die Suche nach historischen, frei verkäuflichen Waffen im Internet. Es gelang ihm schließlich für 300 Euro eine Schweizer Repetierbüchse und 50 Schuss Munition sowie ein Bajonett zu kaufen. Der Verkäufer musste nur den Pass des Österreichers kontrollieren. Dass ein Waffenbesitzverbot bestand, wäre erst aufgefallen, wenn der 18-Jährige seine Waffe angemeldet hätte.

Kurz vor der Tat recherchierte der Österreicher den Standort des Generalkonsulats in München im Internet, verabschiedete sich von seinen Eltern, holte die Waffe aus einem Versteck im Wald und reiste über Freilassing nach Deutschland ein.

Täter irrt zwischen Gebäuden umher

In München angekommen, habe der Österreicher wohl größere Orientierungsschwierigkeiten gehabt, so Sebastian Herre vom LKA. Deswegen habe der Attentäter zuerst auf das NS-Dokuzentrum geschossen und dann das Leibniz-Rechenzentrum über ein zerschlagenes Fenster betreten. Erst dann habe er den Eingang von seinem eigentlichen Ziel, dem israelischen Generalkonsulat gefunden, das allerdings an diesem Tag wegen Erinnerungsfeierlichkeiten an das Olympia-Attentat geschlossen war. Mit seinem Bajonett hieb er auf das Klingelschild und ein Fenster, ohne jedoch Schaden anzurichten. Am Ende lieferte er sich in einem Innenhof eines Nachbargebäudes einen Schusswechsel mit Polizeibeamten und wurde schließlich tödlich verletzt.

Ermittler: Täter hat alleine gehandelt

Die Ermittlung wurde zwischenzeitlich mit bis zu 100 Ermittlern geführt, auch über Grenzen hinweg – Ermittlungsbehörden in Österreich, Kroatien, den Niederlanden und den USA waren ebenfalls involviert. 140 Zeuginnen und Zeugen wurden befragt. Gesichert scheint inzwischen, dass der Täter alleine handelte, auch wenn er ein besonderes Interesse für das islamistische Bündnis HTS hatte. Es gebe keine ernsthaften Verbindungen zu irgendwelchen Terrororganisationen. Es habe außerdem keine Abschiedsbriefe, Taterklärungen oder Manifeste im Internet gegeben. Weitere Beteiligte an der Tat schlossen die Ermittler ebenfalls aus.