Anschläge in Waldkraiburg: Neuneinhalb Jahre Haft für Täter

Im Prozess um die Anschläge auf türkische Läden im oberbayerischen Waldkraiburg ist der 27-jährige Angeklagte zu neuneinhalb Jahren Haft verurteilt worden - unter anderem wegen versuchten Mordes in 26 Fällen, schwerer Brandstiftung und der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat. Das Oberlandesgericht München verhängte außerdem die Unterbringung in der geschlossenen Psychiatrie.

Angeklagter ist schizophren

Muharrem D., weißes Hemd, dunkle Hose, ordentlich frisiertes Haar, nahm das Urteil scheinbar regungslos hin. Der Angeklagte ist nach Gerichtsangaben schizophren. "Ohne die Schizophrenie sind die vom Angeklagten verübten Anschläge in Waldkraiburg nicht denkbar", sagte der Vorsitzende Richter. Sie seien aber "ebenso wenig denkbar ohne die islamistisch-dschihadistische Ideologie". Diese sei "das Fundament, auf dem die Schizophrenie aufgesattelt hat". Seit 2019 besteht bei dem deutschen mit kurdischen Wurzeln, Muharrem D., eine schizophrene Erkrankung.

Anklage forderte 13 Jahre und sechs Monate

Die Bundesanwaltschaft hatte eine Freiheitsstrafe von 13 Jahren und sechs Monaten und die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus gefordert. Bereits während des Prozesses war er eingewiesen worden. Seine Verteidigung forderte nur sieben Jahre.

Angeklagter hatte Taten eingeräumt

Muharrem D. hatte zugegeben, für die aufsehenerregende Anschlagsserie im oberbayerischen Waldkraiburg 2020 verantwortlich zu sein. Im April 2020 beschädigte Muharrem D. laut Anklage zuerst zwei Geschäfte in Waldkraiburg, deren Besitzer türkischer Abstammung sind. Er warf die Fensterscheibe eines Friseursalons sowie einer Pizzeria ein und verschüttete eine "übel riechende" Flüssigkeit. Am 27. April verursachte der Mann kurdischer Abstammung noch einen Brand in einem Gemüseladen in Waldkraiburg, in dessen Folge vier Menschen eine Rauchvergiftung erlitten.

Festnahme verhinderte wohl weitere Taten

Die Festnahme des Mannes am 8. Mai 2020 könnte weitere Taten verhindert haben. Als die Polizei zugriff, hatte er Rohrbomben und kiloweise Sprengstoff dabei, die er vorher lange in seinem Auto in einer Tiefgarage in Garching an der Alz gelagert hatte. Vor Gericht räumte der Angeklagte ein, noch ganz andere Taten geplant zu haben: Anschläge auf mehrere Moscheen des Islamverbandes Ditib, auf das türkische Generalkonsulat in München und die Ditib-Zentralmoschee in Köln. Muharrem D. bezeichnet sich selbst als Anhänger der Terrororganisation Islamischer Staat (IS).