Anschläge auf türkische Geschäfte in Waldkraiburg

Nach dem verheerenden Brand eines türkischen Lebensmittelladens und eingeworfenen Scheiben in zwei weiteren Läden in Waldkraiburg im Kreis Mühldorf schließen die Ermittler einen extremistischen Hintergrund nicht aus. Noch seien die Umstände aber unklar, betonten Sprecher von Polizei und Staatsanwaltschaft.

Sechs Verletzte und hoher Sachschaden

Bei dem Brand in der Nacht zum Montag waren sechs Menschen verletzt worden. Unter ihnen sind laut Polizeipräsidium Oberbayern Süd auch Deutsche. Eine Frau habe eine Nacht im Krankenhaus bleiben müssen, alle anderen wurden noch am Tage wieder entlassen. Der Sachschaden liegt im Millionenbereich. Durch das enorme Ausmaß des Feuers wurden auch benachbarte Geschäfte durch die Ruß- und Rauchentwicklung beschädigt.

Ermittlungen wegen vorsätzlicher schwerer Brandstiftung

Brandermittler sicherten Spuren. Ob Brandbeschleuniger im Spiel waren, ist aber noch unklar. Eine Sonderkommission aus 25 Beamten ermittelt derzeit unter der Leitung der Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus (ZET) der Generalstaatsanwaltschaft München wegen des Verdachts der vorsätzlichen schweren Brandstiftung.

Ist das schon der dritte Anschlag in Waldkraiburg?

Die Ermittler prüfen einen Zusammenhang mit den zwei anderen Taten in Waldkraiburg im April. Dabei waren bei einem Friseursalon und bei einer Gaststätte Fensterscheiben eingeworfen worden. Beide Läden werden ebenfalls von türkischstämmigen Inhabern betrieben.

Angst bei türkisch-islamischer Gemeinde

Die Türkisch-Islamische Gemeinde Ditib in Waldkraiburg berichtete nach den Vorfällen von Angst und Verunsicherung in der Gemeinschaft. Die Hintergründe der Vorfälle seien noch offen und es dürfe nicht spekuliert werden, betonte Ditib in einer Mitteilung auf der Internet-Seite der Gemeinde. Dennoch gebe es eine "große Befürchtung, dass es sich bei diesen Vorfällen um Anschläge mit rechtsextremem Hintergrund handeln könnte".

Brennendes Haus, eingeschlagene Scheiben und Kot

Laut Ditib wurden nicht nur Scheiben eingeschlagen, sondern es wurde auch Kot verschmiert. In der Nacht des Brandes seien zudem Anwohner von einem lauten Knall aus dem Schlaf gerissen worden, heißt es unter Berufung auf die Feuerwehr weiter. Dafür gab es bisher aber keine Bestätigung. Die Polizei teilte dazu mit, die zur Aufklärung des Brandes eingerichtete Soko "Prager" prüfe derzeit verschiedene Angaben von Zeugen zu dem Geschehen.

Stadt kümmert sich um Übergangslösung

Nach dem Brand des Obst- und Gemüseladens hat sich nun die Stadt Waldkraiburg das erste Mal zu den Ereignissen geäußert. Der Bürgermeister, Robert Pötzsch (UWG), möchte mit einer schnellen Übergangslösung die Ladenbesitzer unterstützen.

"Wir stehen bereits seit dem ersten Tag mit den Besitzern des Ladens im Kontakt, um eine unbürokratische Übergangslösung für den Verkauf der Waren zu finden." Robert Pötzsch, Bürgermeister Waldkraiburgs

Die Stadt Waldkraiburg verstehe, dass insbesondere bei der türkischen Gemeinschaft die Unsicherheit nach diesen Vorfällen groß sei. Daher lädt Bürgermeister Pötzsch nun Vertreter der türkischen Gemeinschaft zu einem Runden Tisch ein. Daran sollen auch Vertreter der Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus der Generalstaatsanwaltschaft München teilnehmen, sowie Vertreter des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd. Ziel des Termins soll es sein, Fragen zu klären und Unsicherheit abzubauen.

Spezial-Telefon und Upload-Portal für Hinweise

Die Soko "Prager" bittet die Bevölkerung um Mithilfe zur Klärung des Brandgeschehens vom 27. April. Ein Hinweis-Telefon und ein Upload-Portal für Bild- und Videomaterial wurden eingerichtet. Damit will die Soko die Kontaktaufnahme erleichtern. Zeugen, die Hinweise zu den Vorfällen in der Waldkraiburger Innenstadt geben können, sollen das Hilfstelefon nutzen. Es ist zu erreichen von 8.00 Uhr bis 22.00 Uhr unter der Rufnummer 08031/200-3180 und ab 22.00 Uhr bis 8.00 Uhr unter der Rufnummer 08031/200-3087. Ebenfalls hat die Soko "Prager" ein Upload-Portal für Bild- und Videodateien zur Verfügung gestellt. Sie bittet darum, sachdienliche Bilder und Videos, die zur Aufklärung der Vorfälle beitragen können, hier zur Verfügung zu stellen.

Schnell mit Handy und QR-Code zur Polizei

Dazu gibt es noch einen QR-Code, durch den man ebenfalls auf das Upload-Portal gelangt. Die Erläuterungen wurden in deutscher, türkischer und englischer Sprache zur Verfügung gestellt. Der Hilfeaufruf im Wortlaut: "Wer hat in den Tatnächten von Donnerstag, 16. auf Freitag, 17. April bzw. Samstag, 18. auf Sonntag, 19. April 2020 verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umgriff des Friseurladens am Stadtplatz bzw. des Gastronomiebetriebs am Annabergplatz festgestellt und kann hierzu sachdienliche Hinweise geben? Wer hat in der Nacht von vergangenen Sonntag, 26., auf Montag, 27. April 2020 in der Waldkraiburger Innenstadt, insbesondere am Stadtplatz (Sartrouvilleplatz) oder dessen Umfeld verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt, die in Zusammenhang mit dem Brandgeschehen gebracht werden können?“

Junger Mann wird gesucht

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd sei ein Mann durch Zeugen unmittelbar nach dem Ausbruch des Brandes beim Verlassen des Stadtplatzes bzw. Sartrouvilleplatzes beobachtet worden. Derzeit stehe nicht fest, ob dieser Mann als Zeuge oder Tatverdächtiger in Betracht kommen würde. Die Polizei habe zu dieser Person keine nähere Beschreibung. Er würde lediglich jüngeren Alters bezeichnet. Diese jüngere, männliche Person soll jedoch laut Polizei eventuell sachdienliche Hinweise zum Brandgeschehen geben können und wird deshalb gesucht.