Ansbacher US-Soldaten gedenken den Opfern des 11. September

Josh Rojas weiß noch ganz genau, wo er war, als die Angriffe passierten. Damals war er erst zwölf Jahre alt und stand im Schulflur. Er kam von der Toilette und war gerade auf dem Weg zurück in sein Klassenzimmer. Dabei kommt er an dem Zimmer eines Vertrauenslehrers vorbei und blickt im Vorbeigehen auf den Fernseher – dort zeigen die Nachrichtensendungen gerade, wie das erste Flugzeug in das World Trade Center fliegt. "Ich war schockiert. Ich hatte keine Ahnung, wie ich reagieren sollte", erzählt der Ansbacher US-Soldat heute.

Der Tag, der alles änderte

Zurück im Klassenzimmer erzählt er, was passiert ist – doch zunächst will ihm niemand glauben. Bis das nächste Flugzeug in das World Trade Center und ein weiteres in den Westflügel des Pentagon kracht. Josh Rojas erzählt von einer Lehrerin, die sich geschockt die Hand vor den Mund hält. Von Eltern, die eilig ihre Kinder von der Schule abholen. Von der Alarmstufe Rot, die in der Schule ausgelöst wird. "Das war definitiv ein prägender Moment in meiner Kindheit", sagt er. "Der 11. September war definitiv ein Moment, der das amerikanische Leben verändert hat."

Gedenkveranstaltung in Ansbach-Katterbach

Geschichten wie diese kann wohl jeder erzählen, der den 11. Septembers 2011 bewusst miterlebt hat. Besonders für amerikanische Soldaten hat der Tag eine große Bedeutung, da er der Beginn des "War on Terror" darstellt, der zahllose Soldaten nach Afghanistan geführt hat. Auch in der US-Kaserne in Katterbach wurde heute den Opfern der Anschläge gedacht.

Rund 100 Teilnehmer

Zwei metergroße Flaggen – die amerikanische und die deutsche – hängen hoch in der Luft und wehen leicht im Wind. Rund 100 US-Soldaten, Zivilbeschäftigte, Angehörige, Veteranen und Vertreter der Stadt Ansbach waren bei der etwa einstündigen Zeremonie dabei. Es ist ein ruhige und oft stille Veranstaltungen, unterbrochen nur vom Trauermarsch aus dem Horn einer Militärtrompete und den Nationalhymen der Vereinigten Staaten von Amerika und Deutschlands.

Oberst Patrick Schuck von der 12. Combat Aviation Brigade sagte, die Anschläge hätten sich in das kollektive Gedächtnis aller Amerikaner "geätzt". In seiner Rede gedachte er auch den in Afghanistan gefallenen Soldaten, die in Ansbach stationiert waren. "Vergesst die Helden nicht", so Schuck.