Ansbacher OB Deffner wird in konstituierender Sitzung vereidigt

Der neue Ansbacher Oberbürgermeister Thomas Deffner könne sich jede Partei oder Gruppierung als Koalitionspartner vorstellen, die auf der Demokratie fuße. Das teilte er im BR-Gespräch mit. Mit elf Sitzen im Stadtrat ist die CSU-Fraktion die größte im Ansbacher Stadtrat. Neben dem Amt des Oberbürgermeisters werden auch seine beiden Stellvertreter bestimmt. Im Gespräch sind Elke Homm-Vogel (Freie Wähler) und Dr. Markus Bucka (BAP), die die Ämter übernehmen sollen.

"Ich hoffe, dass auch alle Parteien, die kein Amt bekommen können, weil es nur zwei Bürgermeisterposten zu vergeben gibt, dennoch mitarbeiten", sagt Deffner. Aus den vorher sieben Parteien im Stadtrat wurden nun neun Parteien. In der Stichwahl hatte sich der CSU-Politiker gegen Carda Seidel (parteilos) durchgesetzt. Schon vor sechs Jahren waren beide gegeneinander angetreten.

Vom Bürgermeister zum OB

Im zweiten Stock des Ansbacher Stadthauses hat Deffner das Büro der ehemaligen Oberbürgermeisterin Carda Seidel schon vor einigen Wochen bezogen. Es war nur ein kurzer Weg ins gegenüberliegende Zimmer – denn zwölf Jahre lang war Deffner als Bürgermeister einer der Stellvertreter von Seidel. Ändern will der 53-Jährige dort allerdings nichts. "Es bleibt alles so wie's ist." So wird er auch weiterhin die Möbel des Vorgängers von Frau Seidel, Oberbürgermeister Felber, nutzen. Solange er im Amt bleibe, wolle er keine neuen Möbel anschaffen, so Deffner.

Liebe zu altem Alfa Romeo

Im Rathaus war Deffner schon lange beim Landratsamt Ansbach als Leiter der Bauverwaltung tätig. Nun sitzt der neue Oberbürgermeister am braunen Holztisch in seinem Büro. Ein paar private Kleinigkeiten sind zu entdecken: zum Beispiel die knallrote Espresso-Tasse der Marke Alfa Romeo. Denn Deffner hat eine große Liebe zu italienischen Oldtimern. Zu Hause hat er sogar zwei eigene Alfa Romeo stehen.

"Einen, der nicht in einem guten Zustand ist, kann man günstig erwerben und so hab ich das dann gemacht und einen Winter über mir einen Alfa Romeo wieder aufgebaut und den fahre ich heute noch - schon über 20 Jahre." Thomas Deffner (CSU), Oberbürgermeister von Ansbach

Hofgarten allein und mit der Familie

Sonst ist der neue Oberbürgermeister fast immer auf dem Rad anzutreffen. Termine in der Stadt seien so schneller zu erreichen als mit seinem Alfa. Wenn er gerade nicht im Büro anzutreffen ist, sei er immer gerne im Hofgarten. Denn der Hofgarten verbinde Natur und Gartendenkmal mit der Baukultur des Rokokos aus dem 18. Jahrhundert wie etwa die Orangerie. Dort sei er gern allein, aber auch mit seiner ganzen Familie unterwegs. Auch seine Tochter gefalle der Hofgarten sehr gut, so der 53-Jährige.

Leidenschaft: das Jagen

Seine zweite Leidenschaft ist das Jagen. Seit seinem 16. Lebensjahr hat Deffner den Jagdschein und geht raus in den Wald.

"Gerade so am Morgen, wenn man einen Morgenansitz macht. Da muss man auch gar nichts erlegen. Einfach zu sehen, wie die Natur in der Früh erwacht, wenn der Morgen graut – also das ist für mich schon eine Faszination und das schätze ich sehr." Thomas Deffner (CSU), Oberbürgermeister von Ansbach

Nach Pandemie: Stadtentwicklung als Thema

Viel Freizeit hat der 53-Jährige im Moment allerdings nicht. So stehen gerade viele Termine rund um die Corona-Pandemie an. Für Deffner ist solch ein Thema nicht neu, denn er ist ehrenamtlicher Reserveoffizier der Bundeswehr und für die Koordination von Katastrophenschutzeinsätzen zuständig. Der neue OB hofft für sich und die Bevölkerung, dass die Krise bald überstanden ist. Dann will er sich besonders um die Stadtentwicklung kümmern und Wohnbaugebiete erwerben.