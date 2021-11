Ansbacher Ermittler zerschlagen Drogenhändlerring

Auslöser für die umfangreichen Ermittlungen war ein 17-Jähriger, der sich im März im Landkreis Ansbach mit Amphetamin umbringen wollte, so die Ermittler bei einer gemeinsamen Pressekonferenz. Es wurden 20 Durchsuchungsbeschlüsse erlassen und insgesamt rund drei Kilogramm Amphetamin, drei Kilogramm Marihuana, 300 Pillen Ecstasy und Waffen wie Elektroschocker und eine Schreckschusspistole sichergestellt.

Marihuana, Amphetamin, Ecstasy - und Testosteron

Die Ermittlungen richten sich aber gegen weit mehr Personen: Etwa 70 Menschen sollen in dem Drogenhändlerring aktiv gewesen sein. Auch das Handelsvolumen der Drogen ist der Polizei zufolge deutlich höher als die sichergestellte Menge: Insgesamt gehe es um etwa 230 Kilogramm Marihuana, 30 Kilogramm Amphetaim, mehr als 1.000 Ecstasy-Tabletten, 150 Gramm Kokain und Testosteron, das in der Bodybuilder-Szene hoch im Kurs ist. Es stamme vermutlich aus Baden-Württemberg und dem Darknet, so die Ermittler.

Weitere Festnahmen sind wahrscheinlich

Damit sei dieses Ermittlungsverfahren eines der umfangreichsten im Bereich Betäubungsmittel der Ansbacher Kriminalpolizei. Bevor es zur Anklage kommt, werden Beweise gesichert und weitere Handlungsketten verfolgt. Viele Festgenommene seien aussagebereit, so die Kriminalpolizei. In den nächsten Wochen gehen die Beamten von weiteren Festnahmen aus.