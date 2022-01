Ansbacher Alt-Landrat Schwemmbauer tot

Der ehemalige Ansbacher Landrat Rudolf Schwemmbauer ist tot. Er starb am gestrigen Donnerstag im Alter von 78 Jahren. Der Politiker habe über Jahrzehnte seine Schaffenskraft in den Dienst der Menschen und der Kommunalpolitik seiner Heimat gestellt, heißt es in der Pressemitteilung des Ansbacher Landratsamts. Demnach habe er sich in besonderem Maße um den gesamten Landkreis Ansbach verdient gemacht.

Schwemmbauer hinterlässt "große Lücke"

"Der Landkreis Ansbach verliert einen herausragenden Politiker und großherzigen Menschen, der eine schmerzliche Lücke hinterlässt. Unser großes Mitgefühl gilt seiner Familie.", sagte Landrat Jürgen Ludwig (CSU). Als ein Ausdruck der Trauer wurde am Landratsamt Ansbach Trauerbeflaggung angeordnet.

Politiker wurde mehrfach geehrt

Vor seiner Zeit als Landrat war Schwemmbauer von 1978 bis 2002 Erster Bürgermeister der Gemeinde Geslau. Der CSU-Politiker wurde durch zahlreiche Ehrungen gewürdigt. Ihm wurden unter anderem das Bundesverdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland, die Kommunale Verdienstmedaille des Freistaats Bayern in Silber und der Goldene Ehrenring des Landkreises Ansbach verliehen.