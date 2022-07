Zwei Männer werden in Ansbach brutal zusammengeschlagen

Am frühen Samstagmorgen sind in Ansbach ein 28-jähriger und ein 31-jähriger Mann brutal zusammengeschlagen worden. Laut Polizei wollte der 31-Jährige einen Streit schlichten, der 28-Jährige wurde grundlos geschlagen und getreten. Beide Männer wurden verletzt. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen Körperverletzung.

Wollte Eskalation verhindern: 31-Jähriger und wird selbst zum Opfer

Wie die Polizeiinspektion Ansbach am Samstag mitteilt, kam es im Bereich des Johann Sebastian-Bach-Platzes gegen 03.25 Uhr zu einem Streitgespräch zwischen zwei Männern, bei denen auch eine Frau stand. Als der 31-Jährige – ein Unbeteiligter – schlichten wollte, wurde ihm der Polizei zufolge von einem der Streitenden unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen, wodurch er Nasenbluten bekam und zwei Schneidezähne verlor. Nach dem Vorfall flüchteten der Täter und die beiden anderen Personen. Der 31-Jährige wurde ins Klinikum gebracht.

28-Jähriger wird grundlos niedergeschlagen und getreten

In der Würzburger Straße wurde ein 28-Jähriger, unweit eines Lokals gegen 4.10 Uhr unvermittelt von einem Mann ins Gesicht geschlagen und gegen die Beine getreten. Als der 28-Jährige zu Boden fiel, folgte ein weiterer Schlag ins Gesicht. Der Täter, welcher sich in Begleitung von zwei weiteren Männern befand, konnte im Anschluss unbekannt flüchten, so die Polizei.

In beiden Fällen hat die Polizei ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.