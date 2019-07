Ansbach: Wasserentnahme aus Flüssen und Bächen verboten

Aufgrund der niedrigen Fluss-Pegelstände darf derzeit in Westmittelfranken kein Wasser aus Bächen entnommen werden. Das Wasserwirtschaftsamt Ansbach kündigte Kontrollen an. Insgesamt seien die Abflüsse an den Gewässern auf ein niedriges bis sehr niedriges Niveau gefallen.

Sparsam mit Wasser umgehen

Auch beim Grundwasser sind demnach bereits Auswirkungen der Trockenheit spürbar, insbesondere da sich die Grundwasserstände nach dem trockenen Sommer 2018 durch fehlende Niederschläge im Winterhalbjahr 2018/2019 nicht vollständig erholen konnten. Um die Wasservorkommen zu schonen, bittet das Wasserwirtschaftsamt daher, vom Bewässern von Rasenflächen und vom Auffüllen von Swimmingpools abzusehen.

Keine Probleme bei öffentlicher Wasserversorgung

Im Bereich der öffentlichen Wasserversorgung sei es aber noch zu keinen nennenswerten Problemen gekommen, so die Behörde. Das Wasserwirtschaftsamt Ansbach betreut die Stadt Ansbach und die Landkreise Ansbach, Neustadt/Aisch-Bad Windsheim und Weißenburg-Gunzenhausen sowie die Überleitung Donau-Main.