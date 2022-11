Ansbach wappnet sich für Blackout

Um für eine mögliche Gasmangellage oder sogar längere Stromausfälle gewappnet zu sein, will die Stadt Ansbach im Notfall sogenannte Katastrophenschutz-Leuchttürme einrichten. Diese Maßnahme sei in Abstimmung mit dem Amt für Brand- und Katastrophenschutz vereinbart worden, so die Stadt.

Leuchtturm-Einrichtungen

Die Leuchttürme sollen im Extremfall als erste Anlaufstellen für Bürgerinnen und Bürger dienen, die Hilfe und Unterstützung benötigen. So können von den Katastrophenschutz-Leuchttürmen aus beispielsweise jederzeit Notrufe abgesetzt werden, sollte das Telefonnetz nicht mehr funktionieren.

Die Leuchtturm-Einrichtungen befinden sich zunächst bei den Feuerwehren Ansbach, Brodswinden, Elpersdorf, Hennenbach und Schalkhausen, in den jeweiligen Räumlichkeiten. In Ansbach sind zudem weitere Anlaufstellen in der Rettungswache des Bayerischen Roten Kreuzes, beim Technischen Hilfswerk sowie bei der Polizei geplant.

Auf Nachbarn Acht geben

Sollte es tatsächlich Gasmangellagen oder einen Blackout geben, so Ansbachs Oberbürgermeister Thomas Deffner, bitte man die Bürgerinnen und Bürger, auf Nachbarn Acht zu geben und vor allem älteren Personen zu helfen.