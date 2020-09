Ansbach und Weißenburg rufen Bürger zur Obsternte auf

Die Früchte an den Bäumen werden reif und in den Landkreisen Ansbach und Weißenburg-Gunzenhausen sind die Bürger zur Ernte gerufen. Sie können auf einigen Flächen der Kreise Obst und Nüsse ernten. Im Landkreis Ansbach sind die Bäume, die zur Ernte bereit stehen, mit einem gelben Band gekennzeichnet. Im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen ist es rot.

"Aus vielen Gründen ist es sinnvoll, möglichst regional angebautes und saisonal verfügbares Obst zu verzehren. Daher stellen wir die Früchte der Obstbäume des Landkreises Ansbach sehr gerne zur Selbstpflückung zur Verfügung." Jürgen Ludwig (CSU), Landrat des Kreises Ansbach

Geerntet werden dürfen sowohl das Fallobst, als auch die Früchte, die an den Bäumen hängen. Die Landratsämter weisen darauf hin, dass die Bäume dabei nicht beschädigt werden dürfen. Hochklettern oder das Nutzen einer Leiter sind nicht erlaubt, so das Landratsamt Ansbach. Außerdem sollen keine Zweige oder Äste abgeschnitten oder abgebrochen werden.

Bäume entlang der Kreisstraßen

Die für die Ernte gekennzeichneten Bäume findet man im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen vor allem um die Stadt Weißenburg und am Jura, im Landkreis Ansbach an Kreisstraßen unter anderem in Schillingsfürst, Weidelbach, Großharbach und Dietenhofen. Die Ämter empfehlen während der Ernte eine Warnweste zu tragen.