Ansbach und Coburg bekommen Digitale Gründerzentren

Unterstützung für digitale Start-ups

Insgesamt sieben solcher Digitalen Gründerzentren sollen in Bayern entstehen. Neben Hof und Bamberg sind nun auch Ansbach und Coburg mit dabei. Das hat die Staatsregierung am Dienstag (02.10.18) auf ihrer Kabinettssitzung beschlossen. Die über ganz Bayern verteilten Zentren bieten digitalen Start-ups vielfältige Unterstützungsangebote. Sie sind außerdem vernetzt mit Unternehmen, Universitäten und Hochschulen in der Region. Verschiedene Veranstaltungen, Workshops und gemeinsame Projekte bringen die Akteure zusammen. Außerdem erhalten Gründer Zugang zu einem "weitreichenden" Finanzierungsnetzwerk, teilt die Staatskanzlei mit.