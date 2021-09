Ansbach statt München – "Oper für alle" eröffnet Saison

Für einen Abend wurde der Ansbacher Karlsplatz zum Open Air Opernsaal. Mit dem Konzert "Oper für alle" ist am Freitagabend die Opernsaison der Bayerischen Staatsoper eröffnet worden.

Oper für alle - Name ist Programm

Die "Oper für alle" will, wie es der Name sagt, alle ansprechen und nicht nur das "klassische" Opernpublikum, erklärt Serge Dorny. Er ist der neue Intendant der Bayerischen Staatsoper. Er sei selbst so zur Oper als Junge gekommen.

"Das heißt eigentlich nicht nur unser bekanntes Kern-, Stammpublikum zu erreichen, sondern, dass wir neue Menschen, alle Menschen, erreichen wollen." Serge Dorny, Staatsintendant

Highlights aus kommender Opernsaison

2.900 Besucherinnen und Besucher sind gekommen. Der Eintritt ist kostenlos gewesen, allerdings mussten Interessierte zuvor Karten reservieren. Nach der krankheitsbedingten Absage von Startenor Jonas Kaufmann lauschten sie Piotr Beczala und Ekaterina Semenchuck unter der Leitung des neuen Generalmusikdirektors Vladimir Jurowski. Gespielt wurden unter anderem Highlights aus der kommenden Opernsaison und Stücke von Giuseppe Verdi, Richard Wagner und Richard Strauss.

Das erste mal außerhalb Münchens

Dass "Oper für alle" in diesem Jahr nicht in der Landeshauptstadt stattfand, ist eine Premiere. Zu verdanken hat das die Stadt Ansbach Intendant Serge Dorny. Immerhin sei es die Bayerische und nicht nur die Münchener Staatsoper.

"Wir sind die Bayerische Staatsoper, nicht die Münchener Staatsoper, natürlich München, aber wir sind auch da für die Bürgerinnen und Bürger Bayerns. Und: wir werden das immer wieder machen." Serge Dorny, Staatsintendant