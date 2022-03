Ansbach: Prozess gegen Landwirt wegen verendeter Rinder im April

Die Polizei hatte nach einen anonymen Hinweis in einem Landwirtschaftsbetrieb bei Rothenburg ob der Tauber im vergangenen Jahr 171 verendete Rinder gefunden. 50 weitere Tiere mussten später getötet werden, weil ihr Zustand so erbärmlich war. Der Prozess gegen den Landwirt wurde wegen Krankheit des Richters verschoben und ist nun für den 13. April angesetzt. Ein Urteil sei vorbehaltlich anderer Entwicklungen am selben Tag zu erwarten, teilte das Gericht mit. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft Ansbach lautet auf quälerische Misshandlung und Tötung von Wirbeltieren.

Landwirt laut Gutachten vermindert schuldfähig

Der 42-jährige Leiter des Rindermastbetriebs soll die Tiere weder mit ausreichend Futter noch Wasser versorgt haben. Auch habe er keinen Tierarzt gerufen. Im Zuge der Ermittlungen wurde ein psychiatrisches Gutachten erstellt. Demnach soll der Landwirt im Tatzeitraum vermindert schuldfähig gewesen sein. Im nächsten Schritt hat das Amtsgericht Ansbach zu entscheiden, ob die Anklage zur Verhandlung kommt.

Tiere mussten notgeschlachtet werden

Am Pfingstsonntag im Mai 2021 hatte die Polizei auf einen anonymen Hinweis hin Streifenbeamte zu dem Landwirtschaftsbetrieb in Neusitz im Landkreis Ansbach geschickt. Dabei entdeckten die Polizisten die verendeten Tiere. Die übrigen Rinder mussten eingeschläfert oder notgeschlachtet werden. Insgesamt standen 217 Rinder auf dem Hof des Mannes.