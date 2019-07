„Ansbach Open“ beginnt mit Martina Schwarzmann

Der Auftritt der Oberbayerin in der Reitbahn ist bereits ausverkauft. Morgen Abend kommen Werner Schmidbauer und Martin Kälberer gemeinsam mit dem Songwriter Pippo Pollina in die Markgrafenstadt. Die Musiker waren bereits in den Jahren 2014 und 2017 bei dem Open-Air-Wochenende dabei. Die drei stehen mit ihrem Programm „Süden II“ auf der Bühne und wollen das Publikum mit neuen und alten Liedern sowie außergewöhnlichen Erzählungen unterhalten.

Auftritte von Nico Santos und „Lea“

Highlight am Sonntagabend wird der Auftritt von Nico Santos sein. Der Sänger ist bekannt durch Hits wie „Rooftop“ oder „Safe“, mit denen er die Charts in Deutschland, Österreich und in der Schweiz stürmte. „Lea“ bildet den Abschluss des Musikwochenendes und steht mit bekannten Hits wie „Leiser“ oder „Zu dir“ auf der Bühne in der Reitbahn.