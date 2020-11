Ansbach: Leiche in abgeranntem Gartenhaus gefunden

Am Montagmorgen gegen 5 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle eine brennende Gartenhütte in der Nähe des Ansbacher Ortsteils Liegenbach gemeldet. Wie die Polizei mitteilt, fanden die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr bei den anschließenden Löscharbeiten eine stark verbrannte Leiche in der Gartenhütte.

Keine Hinweise auf Todesursache und Identität der Leiche

Bislang gebe es weder Hinweise auf die Identität, Geschlecht oder Todesumstände. Auch die Brandursache steht noch nicht fest. Beamte der Ansbacher Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen.