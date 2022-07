Ansbach-Katterbach: PFC in vielen Gewässern nachgewiesen

💡 Stichwort: PFC

PFC⁠ ist eine Abkürzung für per- und polyfluorierte Chemikalien: auch bekannt als ⁠PFAS⁠ (per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen) oder ⁠PFT⁠ (perfluorierte Tenside). PFC kommt nicht natürlich vor und ist in der Natur praktisch nicht abbaubar. Es ist wasser-, fett- und schmutzabweisend sowie chemisch und thermisch stabil und wird daher in vielen Produkten verwendet, wie zum Beispiel in Outdoor- und Arbeitskleidung, Imprägniermitteln oder sogar in Teppichen wegen ihrer schmutzabweisenden Wirkung.

Nach Angaben des Umweltbundesamtes kann PFC beim Waschen oder durch die Müllentsorgung in die Umwelt gelangen. Auch über fluorhaltige Feuerlöschschäume gelangt PFC in den Boden und reichert sich dort an. Den Angaben zufolge können Pflanzen PFC aus dem verunreinigten Boden aufnehmen. Über Wasser und Lebensmittel gelangen sie auch in den menschlichen Organismus. Im Menschen bindet die Perfluoroktansäure (PFOA), eine Gruppe der PFC, an Proteine in Blut, Leber und Niere an. Das Umweltbundesamt warnt vor einer möglichen toxischen Wirkung und gesundheitsschädlichen Eigenschaften.