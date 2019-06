Ansbach feiert Altstadtfest

Um 18 Uhr wird heute das Altstadtfest heute auf dem Martin-Luther-Platz eröffnet und bis Sonntagabend sind in historischer Kulisse der fränkischen Markgrafenstadt Essens- und Cocktailstände aufgebaut. Außerdem gibt es Straßenkunst zu sehen und viele Ansbacher Vereine begleiten das Altstadtfest mit Bühnenprogramm.

Musik, Kinderprogramm, Tourismusbörse

Neben Musik auf acht Bühnen auf denen alles von Rock bis Pop gespielt wird, gibt es ein Puppentheater und eine Modenschau zu sehen. Kinder können an verschiedenen Spielen und einem Kinderflohmarkt mitmachen. Außerdem findet am Sonntagnachmittag die Tourismusbörse „Fernweh ganz nah“ statt. Dort können sich Interessierte rund um Ausflüge und Kurzreisen in die Region beraten lassen.

"Kulturgärtla"

Zum fünften Mal ist auf dem Ansbacher Altstadtfest auch das „Kulturgärtla“ am Start. Unter dem Motto „Fränkisch, fröhlich, weltoffen, g’mütlich“ werden viele Künstler auf dem Karl-Burkhardt-Platz zu sehen sein. Den Auftakt im „Kulturgärtla“ macht heute die oberfränkische Familiencombo „Hix-Tradimix“. Zu späterer Stunde treten dann am Eröffnungsabend noch die „Ohrerhüller“ aus dem Landkreis Ansbach mit traditioneller fränkischer Volksmusik auf. Liedermacher, Kabarettisten und verschiedene Ensembles werden bis Sonntag Abend die Bühne auf dem Karl-Burkhardt-Platz bespielen. Ins Leben gerufen wurde das „Kulturgärtla“ im Jahr 2015 von den Ansbachern Sebastian Lieb, Svenja und Julian Weiß.