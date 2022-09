Ansbach: Bündnis "Nicht allein" fordert Sozialtarif für Energie

Bei der ersten Kundgebung des Bündnisses "Nicht allein!" haben sich am Freitag rund 50 Menschen in Ansbach für Entlastungen in der Krise ausgesprochen. "Es hilft der Ukraine nicht, wenn in Ansbach die Kinder frieren und die Senioren hungern", so Mitbegründer der Gruppierung Boris-André Meyer gegenüber dem BR. Die Veranstaltung stand unter dem Motto "Für Heizung, Brot und Frieden" und fand fünf vor zwölf Uhr statt, um im übertragenen Sinn auf die Brisanz der Situation hinzuweisen.

Forderung: Sozialtarif für Strom und Gas

Das neu gegründete Bündnis will Menschen entlasten und ein Licht am Ende des Tunnels schaffen. Die Forderung an die Politik: Aufhören mit Sanktionen, denn die würden zu Lasten der Bevölkerung gehen. Als konkrete Maßnahme schlägt Offene-Linke-Stadtrat Meyer Sozialtarife bei Strom und Gas vor. Die würden vor allem Alleinerziehende und Senioren mit geringer Rente unterstützen. Grundsätzlich betrifft aber die Energiekrise nicht nur Geringverdienende, so Ulli Schneeweiß von Verdi Mittelfranken. Auch die Mittelschicht schlucke angesichts der Inflation. Auch gehe es um kleine Handwerksbetriebe wie Bäckereien.