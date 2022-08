Ansbach baut Sirenennetz für Katastrophenschutz aus

In der Stadt Ansbach ist die erste von insgesamt 22 Sirenen für die Warnung beim Katastrophenfall installiert worden. Die Warnanlage befindet sich im Stadtteil Eyb auf dem Dach der Firma Heinlein.

Vorsorge für Katastrophenfall

Die Sirene soll im Ernstfall die Bevölkerung mit einem einminütigen auf- und abschwellenden Heulton warnen und auf Rundfunkansagen hinweisen, erklärt Martin Zippel, Leiter des Amts für Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Ansbach. Nach der Flutkatastrophe im Ahrtal sei es umso wichtiger, im Katastrophenfall vorzusorgen, so Oberbürgermeister Thomas Deffner (CSU).

Zum Artikel Wann Sirenen erklingen und was die Signale bedeuten

22 Sirenen für das Stadtgebiet

Die 22 Sirenen seien nötig, um das ganze Stadtgebiet abzudecken und auch die Ortsteile zu versorgen. Sie werden in den nächsten Wochen auf städtischen oder staatlichen Gebäuden installiert. Bis zum Herbst sollen alle 22 einsatzbereit sein, so Mandred Zippel. Am 8. Dezember, beim nächsten bundesweiten Warntag, werden die Sirenen dann das erste Mal heulen. Insgesamt kostet die Anschaffung Anlagen 395.000 Euro, davon werden 245.000 Euro durch ein Bundesprogramm gefördert.