Anreize für Impfmuffel: Ohne Termin, am See, mit Bratwurst

In den vergangenen Wochen hat in einigen Teilen Bayerns eine Impfmüdigkeit eingesetzt: Obwohl derzeit genug Corona-Impfstoff vorhanden ist, lässt das Interesse an einer Impfung spürbar nach. So gibt es beispielsweise in den schwäbischen Impfzentren mehr Impfstoff als Nachfrage. Zudem wurden viele Sonder-Impfaktionen für das vergangene Wochenende, wie zum Beispiel in den Landkreisen Freising und Tirschenreuth, aufgrund mangelnden Interesses abgesagt.

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) möchte die Impfquote unter anderem mit der Aussicht auf mehr Freiheiten erhöhen – zum Beispiel Diskobesuche ab Herbst für Geimpfte. Söder spricht auch davon, dass der Impfstoff zu den Menschen kommen müsse. Einfach und unbürokratisch.

Corona-Impfungen oft ohne Anmeldung möglich

Schon heute kann man sich im schwäbischen Landkreis Aichach-Friedberg ohne Voranmeldung eine Spritze geben lassen: Menschen ab 16 Jahren dürfen sich im Zentrum Kissing mit Biontech impfen lassen und Erwachsene erhalten in Dasing den Impfstoff von Moderna. Volljährige Bürger des Wittelsbacher Landes können am Donnerstag (15.07.) von 16 bis 19 Uhr im Impfzentrum im Gewerbegebiet Acht300 ohne Anmeldung eine Spritze des Herstellers Johnson & Johnson erhalten.

Auch im Landkreis Cham in der Oberpfalz können sich Impfwillige dank einer Sonderaktion unbürokratisch impfen lassen: Bis Freitagabend kann sich Jeder in den Zentren Roding und Bad Kötzing den Biontech-Impfstoff spritzen lassen. Nur einen Ausweis und den Impfpass muss man mitbringen.

Spritze am See, Bratwurst zur 'Belohnung'

Wer in Herrsching am Ammersee am kommenden Sonntag (18. Juli) einen Ufer-Spaziergang machen möchte, kann sich währenddessen impfen lassen: In der Rettungswache des Bayerischen Rote Kreuzes in Ufernähe steht laut dem Starnberger Landratsamt zwischen 11 und 16 Uhr ein Impfteam bereit. Eine Anmeldung sei nicht nötig, die Impfstoffauswahl sei frei.

Im niederbayerischen Landkreis Kelheim setzt man demnächst auf kulinarische Impf-Anreize: Bewohner des Landkreises können am Samstag (24. Juli) bis Mitternacht in Kelheim ohne Termin Impfstoff aller Hersteller bekommen. Zur Belohnung gibt es laut dem Landkreis nach der Spritze eine Bratwurst und ein Erfrischungsgetränk.

Seit letztem Wochenende fährt im Landkreis Traunstein ein Impfbus stark besuchte Plätze an. Heute macht der Bus in Chieming Halt, am Donnerstag fährt er zur Touristinfo in Waging am See und am Sonntag steht er am Traunreuter Rathausplatz.

Viele Aktionen in München

Die Stadt München bietet ab heute im Zentrum Riem Familienimpfungen an: Täglich von 13 bis 17:30 Uhr können sich Kinder ab 12 Jahren ohne Vorerkrankungen und ihre Eltern impfen lassen. Ein Termin muss nicht gemacht werden, aber Impfwillige müssen sich vorab im Impfportal BayIMCO registrieren. In München finden bis Ende Juli außerdem mehrere Impfaktionen mit mobilen Teams in ausgewählten Bezirken statt: Am 17. Juli im Stadtteil Aubing, am 22. und 24. Juli in Moosach, am 23. und 24. Juli im Hasenbergel sowie am 30. und 31. Juli in Riem. Interessierte Bürger*innen müssen sich jedoch über impfen.gsr@muenchen.de unter Angabe ihres Stadtteils und ihrer Telefonnummer anmelden.

Viele Landkreise bezwecken mit den Sonderaktionen, dass sich die Menschen aus Bayern noch vor dem Sommerurlaub immunisieren lassen.

Unterfranken bietet Termine ohne Voranmeldung

In Stadt und Landkreis Würzburg gibt es am 15. Und 17. Juli den Impfstoff von Johnson & Johnson, der nur einmal verimpft werden muss. Die Sonderimpfaktion findet am 15. Juli von 11 bis 17 Uhr an der Talavera (500 Dosen stehen zur Verfügung) und am 17. Juli von 8 bis 14 Uhr am Flugplatz Giebelstadt (150 Dosen stehen zur Verfügung) statt. Auch hier ist keine Voranmeldung nötig. Die unterfränkischen Impfzentren bieten auch auswärtigen Personen eine unkomplizierte Impfung an: Im Impfzentrum Bad Kissingen können heute von 18 bis 20 Uhr Erwachsene ohne Termin das Johnson & Johnson-Vakzin erhalten.