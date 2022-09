ANregiomed will technisch aufrüsten

Das regionale Klinikunternehmen ANregiomed, Siemens Healthineers und Dräger haben eine Technologiepartnerschaft vereinbart. Das Ziel des Klinikverbunds im Landkreis Ansbach ist es, damit auf den neusten Stand der medizinischen Technik aufzurüsten.

Investitionsstau bei ANregiomed

Aktuelle herrsche ein Investitionsstau, erklärte Klinikvorstand Gerhard Sontheimer beim heutigen (Donnerstag, 08.09.) Pressegespräch. Viele Jahre habe man nur neue Geräte gekauft, wenn eine Reparatur alter Geräte nicht mehr möglich oder zu teuer war. Das soll sich mit der Partnerschaft ändern, zusätzlich müsste man sich an die Digitalisierung anpassen.

Technik, Personal, Aus- und Weiterbildung

Die Unternehmen Siemens Healthineers und Dräger stellen die technischen Geräte, das medizintechnische Personal, die Aus- und Weiterbildung des Klinikpersonals und die Weiterentwicklung der Gerätschaften. Siemens konzentriert sich dabei auf diagnostische und interventionellen Bildgeben, also beispielsweise Katheter-Labore für Kardiologie, mobiles Röntgen oder Ultraschallgeräte. Dräger übernimmt Medizintechnik im Bereich der Therapie wie Beatmung oder Narkose, aber auch kleine Geräte wie Blutdruckmessgeräte.

Technologiepartnerschaft mit "Flatrate"

Die Technologiepartnerschaft ist vorerst auf zehn Jahre befristet – eine Verlängerung um weitere fünf Jahre ist in den Verträgen als Option verankert. Die Partnerschaft bietet laut Klinikvorstand Sontheimer Vorteile für alle Beteiligten: Siemens Healthineers und Dräger haben einen langen Zeitraum für die Planung der Geräte und damit verbundenen Leistungen, ANregiomed zahlt dabei eine fest monatliche Rate, ähnlich einer Flatrate.

ANregiomed soll attraktiver werden

In den ersten 18 Monate müsse sehr viel in neue technische Geräte investiert werden. Danach geht es vor allem um Serviceleistungen, wie Updates, Upgrades oder Bildungsmaßnahmen für das Klinikpersonal. Auch Verbrauchsmaterialien sind mit in der Pauschale dabei. Mit den modernen, einheitlichen Geräten soll der Arbeitgeber ANregiomed in Zeiten des Fachkräftemangels zusätzlich attraktiver werden, so Sontheimer.

"Schwer möglich, keine roten Zahlen zu schreiben"

Man spare zwar Geld durch die Technologiepartnerschaft - allerdings sei es schwer in Zeiten von Inflation und Corona als Klinikverbund keine roten Zahlen zu schreiben, gibt der Klinik-Vorstand zu bedenken. Der Ansbacher Landrat Jürgen Ludwig (CSU), der Verwaltungsratsvorsitzender bei Anregiomed ist, richtet hier auch einen Appell an die Bundesregierung. Die enormen Preissteigerungen für Kliniken seien ein Systemfehler.

Die Technologiepartnerschaft betrifft alle drei Klinikstandorte in Ansbach, Dinkelsbühl und Rothenburg ob der Tauber, sowie die Medizinischen Versorgungszentren von ANregiomed.