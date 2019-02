ANregiomed plant Personalrochade gegen Versorgungsnot

Der Klinikverbund ANregiomed plant laut einer Mitteilung, Ärzte des Herzkatheterlabors am Klinikum in Rothenburg ob der Tauber in Ansbach einzusetzen. Derzeit liefen entsprechende Gespräche, entschieden sei allerdings noch nichts. Das kann sich aber täglich ändern, sagte ANregiomed-Sprecher Rainer Seeger dem Bayerischen Rundfunk.

Vergebliche Suche nach Ersatz

"Die optimale Versorgung von Herzinfarktpatienten in Stadt und Landkreis Ansbach zählt zu den wichtigsten Aufgaben in unserem Klinikverbund", sagte ANregiomed-Vorstand Gerhard M. Sontheimer. Nach dem Weggang eines Kardiologen sucht der Klinikverbund seit Monaten Ersatz, um die dauerhafte Bereitschaft des Herzkatheterlabors in Ansbach abzusichern – bislang vergeblich.

Kreative Ansätze

Schon in der Vergangenheit musste der Klinikverbund nach eigenen Angaben kreativ werden, um die Versorgung von Patienten zu gewährleisten. Für die Bereitschaften am Wochenende wurde laut ANregiomed eine bundesweit einmalige Regelung eingeführt: So wurden die Katheter-Teams der Herzkatheterlabore in Ansbach und Rothenburg ob der Tauber aus der Bereitschaft jeweils in die Klinik geschickt, in die auch der Patient gebracht wurde.