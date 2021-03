ANregiomed-Klinik Rothenburg: 18 weitere positive Fälle

Die Gesamtzahl der positiv getesteten Mitarbeitenden in der ANregiomed Klinik in Rothenburg liegt aktuell bei 21, dazu kommen die 13 Schüler.

Am Wochenende wurden die 376 Beschäftigte der ANregiomed Klinik in Rothenburg ob der Tauber auf das Corona-Virus getestet. Die Reihentestung wurde vom Ansbacher Gesundheitsamt angeordnet, da vergangene Woche mehr als 50 Personen positiv auf das Corona-Virus getestet worden waren.

Betrieb in der Klinik Rothenburg eingeschränkt

"Die positiv Getesteten wurden bereits über das Ergebnis informiert", so Amelie Becher, kaufmännische Direktorin der Klinik Rothenburg. Das Gesundheitsamt habe Quarantänemaßnahmen angeordnet und versuche nun, die Infektionsketten nachzuvollziehen. In der Klinik Rothenburg sind einem ANregiomed-Sprecher zufolge derzeit knapp 80 Betten belegt, 13 Patienten werden momentan wegen einer Covid-19-Infektion isoliert versorgt.

Bis das weitere Vorgehen final geklärt ist, bleiben die in der vergangenen Woche festgelegten Maßnahmen in Kraft: Medizinisch nicht sofort notwendige Eingriffe bleiben ausgesetzt und das Besuchsverbot ist weiterhin in Kraft. Notaufnahme und Kreißsaal sind aber in Betrieb und auch die chirurgische und die gynäkologische Praxis des ANregiomed MVZ bleiben für die Versorgung ambulanter Patienten geöffnet. Auch dort wurden die Beschäftigten getestet, alle mit negativem Ergebnis, so der Sprecher weiter.