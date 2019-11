Anonymer Drohanruf: Berufsschule Straubing vorsorglich geräumt

Die Berufsschule in Straubing ist vorsorglich evakuiert worden. Die rund 400 betroffenen Schüler sind in Sicherheit gebracht worden. Sie werden aktuell in einer Turnhalle betreut. Grund hierfür ist eine Bombendrohung, wie es von der Polizei heißt.

Verkehrsbehinderungen im Umfeld der Schule

Um kurz vor elf Uhr ging bei der Berufsschule in der Pestalozzistraße in Straubing ein Anruf ein, in dem ein bislang unbekannter Anrufer mitteilte, dass in der Schule eine Bombe platziert sei. Das gesamte Gebäude einschließlich des Geländes wird momentan mit einem Großaufgebot abgesucht, auch Diensthunde sind laut Polizeisprecher im Einsatz.

Verkehrsbehinderungen in Straubing

Rettungsdienst, Feuerwehr und zahlreiche Steifen mehrerer Polizeidienststellen sind vor Ort. Wie es heißt, kommt es rund um den Einsatzort zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Stadtgraben großräumig zu umfahren.