Anonyme Vorwürfe gegen designierten Generalvikar werden geprüft

Bei den Vorermittlungen um ein anonymes Schreiben, in dem Vorwürfe gegen den designierten Generalvikar des Bistums Würzburg Jürgen Vorndran erhoben werden, wird es voraussichtlich Ende der Woche neue Erkenntnisse geben. Aktuell werden die Vorwürfe noch geprüft, teilte die Staatsanwaltschaft Würzburg auf Anfrage des BR mit.

Amtseinführung verschoben

Wegen des Schreibens wurde die Amtseinführung des designierten Generalvikars Vorndran vorerst verschoben. Vorndran hatte den Würzburger Bischof Franz Jung gebeten, mit der Amtseinführung zu warten, bis der Sachverhalt geklärt ist. Der Bischof kam dieser Bitte nach.

Vorndran nennt Vorwürfe unzutreffend

Der anonyme Autor erhebt Vorwürfe gegen Vorndran, die nach dessen Angaben völlig unzutreffend sind. Das teilte das Bistum Würzburg am 1.9. mit. Vorndran habe wegen des Schreibens am Montag, 31. August, Strafanzeige und Strafantrag gegen Unbekannt gestellt. Das Schreiben wurde unter anderem an das Ordinariat Würzburg geschickt. Auf Anfrage des BR am 1.9. wollte man sich zu den Vorwürfen nicht äußern. In der Zeit bis zur Klärung führt der stellvertretende Generalvikar Stefan Rambacher die Amtsgeschäfte.