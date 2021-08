Anonyme Spurensicherung nach sexuellen Übergriffen

Opfer von sexueller Gewalt stehen häufig erst einmal unter Schock, sie schämen sich und scheuen den Gang zur Polizei. Um die Tat aber später beweisen zu können, ist es wichtig, die Spuren zu sichern. Dazu können sich die Opfer nun vertraulich an das Klinikum Nürnberg wenden. In den Notaufnahmen und in der urologischen oder gynäkologischen Ambulanz können sich Missbrauchs- und Vergewaltigungsopfer untersuchen lassen. Das Ganze ohne vorher die Polizei eingeschaltet zu haben.

Untersuchung mit Schweigepflicht

Bei der Untersuchung würden unter anderem bestimmte Abstriche gemacht, erklärt Frank Gisbert, Facharzt für Gynäkologie. Haare, Sperma, Hautpartikel würden so gesichert und könnten später zu einer Überführung des Täters führen. Es gebe auch eine körperliche Untersuchung und – falls gewünscht – eine Fotodokumentation.

Der große Unterschied zu einer "normalen" Untersuchung. Die Befunde werden vertraulich gespeichert. Die Opfer müssen vor der Untersuchung ihre Namen nennen. Der bleibt im Gegensatz zu anderen Untersuchungen aber vertraulich und wird nicht weitergegeben.

"Diese Daten, die uns hier zur Verfügung gestellt werden und die wir für ihre Behandlung brauchen, dringen nicht nach außen. Auch nicht an Krankenkassen oder sonstige Behörden." Frank Gisbert, Facharzt für Gynäkologie

Jahrelang aufbewahrt

Die gewonnenen Beweise und Spuren werden im Klinikum sicher verwahrt – bei Minderjährigen für fünf Jahre, bei Erwachsenen für zwei Jahre. In dieser Zeit können die Opfer entscheiden, ob sie Anzeige erstatten oder nicht. "Die Spuren, die wir als Asservate sichern, werden versiegelt und so hinterlegt, dass von außen keiner Zugang hat", erklärt Gisbert. Herausgegeben werden die Unterlagen nur auf richterlichen Beschluss und auch nur dann, wenn das Opfer sich entschlossen hat, doch Anzeige zu erstatten.

Jede dritte Frau mindestens einmal von Gewalt betroffen-

Die Gleichstellungsbeauftragte des Nürnberger Klinikums, Roswitha Weidenhammer, hat sich schon lange für die vertrauliche Spurensicherung stark gemacht. "Die bundesweiten Zahlen sagen, dass jede dritte Frau einmal in ihrem Leben von physischer und oder sexueller Gewalt betroffen ist", so Weidenhammer. Das Klinikum will den Opfern helfen und eine Anlaufstelle sein. Damit sexuelle Gewalt auch noch Jahre nach der Tat bewiesen werden kann.