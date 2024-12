Anne Haug: Die schnellste Langdistanz-Triathletin der Welt

Mitte Dezember sitzt Triathletin Anne Haug in der Nürnberger Berthold-Brecht-Schule, einer sogenannten "Eliteschule des Sports", locker in einem Stuhlkreis und erzählt über ihren Werdegang. Sie gönnt sich das erste Mal in ihrer langen Profi-Karriere eine mehrwöchige Trainingspause – bewegt sich nur "just for fun", sagt sie. Nun hat sie Zeit für einen Besuch in der fränkischen Heimat und für ihre Tätigkeit als "Botschafterin des Sports" – im Auftrag der Bayerischen Staatsregierung. Sie will die vielversprechenden Nachwuchssportler hier motivieren und inspirieren.

Papa als Sportmotivator

Als Sportlehrer ermutigt Haugs Vater sie immer dazu, Sportarten auszuprobieren – darunter Skifahren, Judo oder auch Indiaca. Damals verschwendet sie noch keinen Gedanken an Triathlon. Allerdings träumt sie bereits da von einer Teilnahme an den Olympischen Spielen.

Nach ihrem Abitur am Markgräfin-Wilhelmine-Gymnasium in Bayreuth will Haug nicht gleich studieren, stattdessen macht sie ein freiwilliges soziales Jahr. "Da war ich im Biathlon-Leistungszentrum in Ruhpolding. Und da kam ich das erste Mal so richtig mit Leistungssport in Kontakt."

Schwimmen lernen für Triathlon

Danach studiert sie an der TU-München Sportwissenschaften und kommt zum Triathlonsport. Dafür überwindet sie auch ihre Abneigung gegen eine der Disziplinen - das Schwimmen.

"Ich konnte tatsächlich bis ich 20 Jahre alt war keine 50 Meter am Stück kraulen, weil ich eine Chlorallergie hatte und Schwimmen gehasst habe, aber ich wollte unbedingt Triathlon machen und dann musste ich mir das beibringen." Anne Haug

Und das klappt gut – ab 2007 nimmt Haug an Wettkämpfen teil, fährt ihre ersten größeren Erfolge ein. 2010 entscheidet sie sich dann für eine Profikarriere. Das Training zahlt sich aus, Haug lässt ihren Olympischen-Traum wahr werden. 2012 landet sie in London auf Platz elf. Danach feiert sie viele Erfolge, wird unter anderem Vizeweltmeisterin. Doch bei den Olympischen Spielen in Rio 2016 landet sie auf einem enttäuschenden 36. Platz – der Tiefpunkt ihrer bisherigen Karriere. Aber auch die Initialzündung für ihren Umstieg auf die Triathlon-Langdistanz. Zwar beginnt sie hier quasi noch einmal ganz von vorne, doch es lohnt sich.

Ironman Hawaii: Anne Haug wird erste Deutsche Weltmeisterin

Denn 2019 schreibt Anne Haug Triathlongeschichte. Sie wird Weltmeisterin beim legendären Ironman auf Hawaii – zum ersten Mal steht eine deutsche Frau hier ganz oben auf dem Podest.

2021 gewinnt sie auch das erste Mal den Challenge Roth. Der Triathlon in ihrer fränkischen Heimat ist neben Hawaii der bekannteste Wettkampf weltweit. 2022 gewinnt Anne ihr Heimrennen gleich noch einmal, auf Hawaii wird sie Dritte.

Neue Weltbestzeit beim Challenge Roth

Der Start ins Jahr 2024 läuft nicht optimal für die mittlerweile 41-Jährige. Wegen körperlicher Beschwerden muss sie rund zwei Monate pausieren, startet spät in die Wettkampfsaison und muss viele ihrer Pläne über den Haufen schmeißen. Im Juli gewinnt sie völlig überraschend den Challenge Roth mit einer neuen Weltbestzeit. Mit 08:02:38 Stunden unterbietet sie den Rekord von Vorjahres-Siegerin Daniela Ryf (8:08:21 Stunden) deutlich.

Dann kommt die Ironman-WM, die erstmals für die Frauen in Nizza stattfindet. Für Anne offenbar kein gutes Pflaster, denn ein Defekt am hinteren Reifen kann nicht behoben werden. Es ist das erste Mal in ihrer Karriere, dass Haug ein Langdistanzrennen vorzeitig aufgeben muss. 2025 will sie unbedingt noch einmal bei der WM antreten: "Hawaii wird das große Highlight, ich hab da noch eine Rechnung offen."

Das Leben als Sport-Profi

Höhen und Tiefen gehören zu Sport, das macht Anne Haug ihren jungen Zuhörern am eigenen Beispiel klar. "Man muss sich da schon ein dickes Fell zulegen", sagt sie, denn vor allem auf Social Media kommentiere jeder alles, vor allem aber die Misserfolge.

Ausgerechnet an Heiligabend hat Anne Haug, zum Bedauern ihrer Familie, Deutschland wieder verlassen. Wie immer bereitet sie sich auf die neue Wettkampfsaison in ihrer Wahlheimat auf Lanzarote vor. Hier findet sie die perfekten Trainingsbedingungen, sagt sie. Und wenn sie nicht gerade trainiert, übt sie sich in einer ganz Disziplin – und renoviert das Haus, das sie sich hier gekauft hat.