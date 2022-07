> Annafest Forchheim: Straßen gesperrt, Infektionen befürchtet

In Forchheim beginnt das Annafest. Das Festgelände rund um den Kellerwald zu erreichen ist in diesem Jahr gar nicht so einfach. Im Klinikum Bamberg fürchtet man unterdessen einen Anstieg der Infektionszahlen und einen großflächigen Personalausfall.