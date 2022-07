Annafest Forchheim: in diesem Jahr mit vielen Hindernissen

Es wird teurer für die Besucher

Nicht nur die neuen Sicherheitsmaßnahmen und der Wegfall von Sitzplätzen belasten die Pächter. Wie alle anderen auch ächzen sie unter hohen Energiekosten und steigenden Lebensmittelpreisen. Im Moment, so der Kellerwald-Bürgermeister Udo Schönfelder, sei deshalb mit einem Bierpreis knapp unter elf Euro zu rechnen. Ein Blick auf die Speisekarten der Keller zeigt auch hier das Anziehen der Preise.

Das Programm auf dem Annafest

Am Freitag, den 22. Juli, beginnt das Annafest traditionell mit dem Bieranstich auf dem Schindler-Keller. Vornehmen wird ihn Forchheims Oberbürgermeister. Am Samstag ist der Festzug von der Lichteneiche zum Kellerwald ab 15.30 Uhr geplant. Der 26. und 28. Juli gehört von 13 bis 18 Uhr den Kindern. Alle Fahrgeschäfte gewähren in dieser Zeit einen Nachlass. Am Mittwoch, den 27. Juli, besuchen viele Arbeitgeber mit ihren Mitarbeitern das Annafest. Ab 12 Uhr wird diese Tradition fortgesetzt. Führungen übers Gelände gibt es am 24. und am 29. Juli jeweils um 15 Uhr. Am Sonntag folgt ein Festgottesdienst um 9 Uhr auf dem Neder-Keller.

Das Annafest dauert bis zum 1. August. Die Bierkeller sind täglich von 10 bis 23.30 Uhr geöffnet. Bis zu 500.000 Besucher werden auch in diesem Jahr erwartet.

Das Annafest und seine Geschichte

Alles geht auf die Verehrung der Hl. Anna, der Mutter Marias, und der Wallfahrt der Forchheimer ins Annakirchlein nach Unterweilersbach zurück. Traditionell pilgerten am 26. Juli viele dorthin. Und weil es um die Zeit oft sehr warm war, legte die Gruppe oft eine Rast im schattigen Kellerwald ein. Hier kamen ihre Angehörigen mit Speis und Trank dazu. Schönes kühles Bier direkt aus den Felsenkellern wurde gereicht. Dazu kam noch die Schützengesellschaft, die ihren Stammsitz von den Regnitzauen in den Bereich des Kellerwaldes verlegte. Alljährlich am 26. Juli fand das Hauptschießen statt. Und beide Ereignisse zusammen führten letztendlich zum Annafest. Gott sei 's gedankt!