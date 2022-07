Annafest: Forchheim erlässt Rauchverbot per Allgemeinverfügung

Wegen der anhaltenden Hitze und der erhöhten Waldbrandgefahr darf während des Annafestes in Forchheim nicht geraucht werden. Ein Rauchverbot und auch ein Verbot von offenem Feuer und Licht hat die Stadt deshalb per Allgemeinverfügung erlassen, teilte das Rathaus am Mittwoch mit. "Offenes Licht" sind zum Beispiel Gas- oder Petroleumlampen.

Feuer-Verbot beim Annafest wegen hoher Waldbrandgefahr

Das Verbot gilt vom 22. Juli bis zum 2. August 2022 auf dem Festgelände, abseits befestigter Wege und außerhalb konzessionierter Schankflächen der Kellerwaldgaststätten. Die Waldbrandgefahr sei extrem hoch. Jeder Funke könne in der trockenen Vegetation ein Feuer verursachen, heißt es ergänzend in der Mitteilung.

Elf Tage und Nächte wird beim Annafest im Kellerwald in Forchheim gefeiert. 16 fränkische Brauereien bieten ihr kühles Bier und fränkische Spezialitäten an. Das letzte Annafest fand 2019 statt, danach musste es wegen der Corona-Pandemie ausfallen.