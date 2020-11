Anleitung zum Sprengstoffbau in Chatgruppe der "Corona-Rebellen"

Laut einer Mitteilung des "Nürnberger Bündnis Nazistopp" habe ein Nutzer in der Chatgruppe der "Corona Rebellen" Nürnberg eine Anleitung zur Herstellung von Apex-Sprengstoff (Acetonperoxid) veröffentlicht. Dieser Sprengstoff werde auch von Terrororganisationen wie dem sogenannten Islamischen Staat verwendet.

Radikalisierung der "Corona Rebellen"?

Nach Einschätzung des Bündnisses zeige das die Radikalisierung der "Corona Rebellen" - eine Gruppe von Leugnern der Corona-Pandemie, die sich gegen die Maßnahmen der Staatsregierung wenden. Nach BR-Informationen hat das "Bündnis Nazistopp" die Polizei über die Verbreitung der Sprengstoff-Anleitung in der Chatgruppe informiert.

Strafbare Inhalte in der Chatgruppe

Am Montagabend informierte das Bündnis in einer digitalen Veranstaltung über die Hintergründe der Nürnberger "Corona Rebellen". Diese seien rechtsoffen, unsolidarisch und wissenschaftsfeindlich, so das Bündnis. In den Chatgruppen des Messengerdienstes Telegram vernetzen sich zunehmend Kritiker der Corona-Maßnahmen der Staatsregierung, aber auch Rechtsextreme, Antisemiten und Holocaustleugner. Hintergrund ist, dass strafbare Inhalte auf anderen Plattformen gelöscht werden.