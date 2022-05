Anleitung zum Schrauben - Die „BikeKitchen“ Nürnberg

"Wer sein Rad liebt, der schiebt!" Alex Dech ist leidenschaftliche Radfahrerin und kann über solche Plattitüden gerade nur bedingt lachen. Die Gangschaltung ihres 20 Jahre alten Mountainbikes rattert und knirscht. Fahren ist momentan nicht angesagt, ein Termin in der Fahrradwerkstatt nicht sofort verfügbar. Die Nürnbergerin testet deshalb zum ersten Mal ein alternatives Konzept: die „BikeKitchen“ Nürnberg. In einer Tiefgarage in der Nähe des Wöhrder Sees liegt eine liebevoll ausgestattete Schrauberwerkstatt versteckt, zusammengestellt und organisiert vom Verein "Rückenwind e.V.".

Ehrenamtliche Schrauber

Derzeit schrauben insgesamt acht ehrenamtliche Männer und Frauen abwechselnd in der BikeKitchen an gebrauchten Rädern jeglicher Art. Markus Boscher ist einer von ihnen. Der Nürnberger hat einen eigenen Fahrradladen in der Stadt, tut sich also nicht besonders schwer mit verschiedensten Reparaturen. Mit dem Radgeschäft verdient er seinen Lebensunterhalt, in der BikeKitchen hilft er ehrenamtlich, einmal pro Woche. "Es ist auch gut für das eigene Gefühl. Es geht nicht immer nur darum, mehr Geld in der Tasche zu haben. Hier schraube ich auch mal wieder an richtig alten Möhren. Das macht Spaß!", so Markus Boscher.

Anleitung Schritt für Schritt

Das Konzept ist einfach: Die Gangschaltung von Radfahrerin Alex Dech zickt. Markus Boscher hebt das Rad auf einen Ständer, analysiert das Problem, greift nach dem Werkzeug und fängt an zu reparieren. Jeden Handgriff erklärt er der neugierigen "Kundin". Die fragt interessiert nach, lässt sich mehrere Handgriffe zeigen und probiert es selbst aus. Kein Problem, da Alex Dech, die ohnehin schon ein gewisses Vorwissen hat, immer wieder selbst an ihrem alten Rad experimentiert. An die Gangschaltung hat sie sich aber bisher nicht allein ran getraut. In wenigen Minuten ist das Rad wieder fahrtauglich. Beim nächsten Mal, so hofft Alex Dech, kann sie das Problem selbst daheim lösen. Das passende Werkzeug hätte sie.

Räder für Menschen in Not

Die BikeKitchen repariert aber nicht nur Räder unter Anleitung, sondern bereitet alte, gespendete Drahtesel auch wieder auf und vermittelt sie an Menschen, die sich vielleicht sonst gar kein Fahrrad leisten könnten. Ralph Purrucker vom ehrenamtlichen Verein "Rückenwind e.V." hat das Konzept bereits 2015 aus der Taufe gehoben. Damals seien sie geradezu überrannt worden. Viele Flüchtling aus Syrien hätten damals über die Bikekitchen ein gebrauchtes Rad bekommen. Nicht ganz umsonst. Gegen einen Obolus von ein paar Euro. Das mache das Rad auch irgendwie wertiger, meint Ralph Purrucker. Derzeit wiederhole sich die Geschichte natürlich leider. "Die Anfrage nach gebrauchten Rädern ist groß, vor allem Geflüchtete aus der Ukraine kommen derzeit!"

Hohe Spendenbereitschaft

Die gebrauchten Räder kommen vor allem aus privaten Spenden, aber auch fränkische Firmen hätten sich schon großzügig gezeigt. Durch den Krieg in der Ukraine, sei die Spendenbereitschaft enorm gestiegen, sagt Ralph Purrucker. Derzeit käme man mit dem Schrauben fast nicht hinter. Aber das sei allemal besser als andersrum.