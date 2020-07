Anlegebeschränkungen für Kreuzfahrtschiffe ruft Protest hervor

In Passau protestieren knapp 300 Geschäftsleute gegen die verschärften Anlegebedingungen für Kreuzfahrtschiffe. Sie überreichen am Vormittag an Oberbürgermeister Jürgen Dupper (SPD) eine Unterschriftenliste. Damit wollen sie klar machen, dass mit den ausbleibenden Kreuzfahrttouristen auch die Existenzgrundlage fehle.

Geschäftsleute befürchten "Ausbluten der historischen Altstadt"

In dem Protestschreiben, das dem BR vorliegt, hagelt es Kritik. Die Vorwürfe richten sich an die Stadt Passau. Wenn die Beschränkungen für Kreuzfahrtschiffe nicht gelockert würden, bestehe die Gefahr, dass die Schiffe einfach an Passau vorbeifahren und das auf längere Sicht. Dies bedeute - weit über Corona hinaus - Umsatzeinbußen für Läden, Cafes, Gastwirte, Künstler, Stadtführer und andere Gewerbetreibende in der Altstadt. Wörtlich heißt es in dem Schreiben: "Die Lebensqualität aller Passauer ist bedroht, wenn die historische Altstadt ausblutet."

Strenge Auflagen wie sonst nirgendwo

In der Tat hat heuer noch kein Donau-Kreuzfahrtschiff in Passau Halt gemacht. Ein Grund: Die strengen Auflagen der Stadt. Unter anderem dürfen nur Schiffe anlegen, die maximal zu 50 Prozent belegt sind. Zwei Liegestellen sind vollständig gesperrt. Anlegen in zweiter oder dritter Reihe ist untersagt. Außerdem dürfen Passagiere nur unter strengen Abstands- und Hygieneregeln das Schiff verlassen oder einsteigen. Keine andere Stadt an der Donau erlasse so einen strengen Maßnahmenkatalog gegen die Kreuzfahrtschifffahrt, so Vertreter der Initiative "Passau steht auf", die die Unterschriften heute an OB Dupper übergibt.