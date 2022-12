Anlaufstelle für ganze Region: Würzburger Trauma-Ambulanz bleibt

In Bayern gibt es aktuell 19 Trauma-Ambulanzen, eine davon in Würzburg. Diese ist Anlaufstelle für Opfer von Gewalt aus ganz Unterfranken und auch die einzige im Bezirk. Die nächste Trauma-Ambulanz liegt in Erlangen. Doch die Zukunft der Würzburger Einrichtung war ungewiss – bis jetzt.

Uni und Uniklinik wollen Trauma-Ambulanz langfristig sichern

Am Freitag nun hieß es von der Uni Würzburg: Die Trauma-Ambulanz wird fortgeführt. Die Universität und das Universitätsklinikum Würzburg werden demnach den Betrieb des Versorgungsangebotes langfristig sichern. Zwischenzeitlich war unklar, ob die Einrichtung weiter bestehen bleibt.

Mit ihrer gemeinsamen Erklärung wollen Universität und Uniklinik Gerüchten, die für Irritationen gesorgt hatten, nun entgegenwirken. Die "von dritter Seite angeführten Spekulationen über finanzielle Gründe für diese Umstrukturierung" hätten bei Patientinnen und Patienten zu Irritationen geführt. "Mit der jetzigen Lösung können diese hoffentlich ausgeräumt werden", hieß es vonseiten der Universität und der Uniklinik Würzburg.

Änderung: Trauma-Ambulanz nun von Uniklinik geführt

Allerdings werde es organisatorische Änderungen geben: So wird die Trauma-Ambulanz ab kommendem Sommer von der Uniklinik geführt, nicht mehr von der Universität. "Damit bleibt das Versorgungsangebot für Menschen aus Würzburg und der Region erhalten und ist auch zukünftig eng in die Versorgungsstrukturen der Universitätsmedizin Würzburg eingebunden", so Jens Maschmann, Ärztlicher Direktor der Uniklinik Würzburg.

Gesprächsangebote für akut traumatisierte Menschen

Seit September 2021 bietet die Trauma-Ambulanz Würzburg akut traumatisierten Patientinnen und Patienten, etwa durch Gewalttaten, zeitnah einen Termin für ein Erstgespräch an und berät bei weiterführenden traumaspezifischen Therapien. Gegründet wurde die Trauma-Ambulanz nach der Würzburger Messerattacke Ende Juni 2021. Nachdem ein Mann aus Somalia drei Frauen tötete und mehrere Menschen zum Teil schwer verletzte, gab es viele Menschen, die schnell Hilfe brauchten. Bei der Trauma-Ambulanz fanden sie eine Anlaufstelle.