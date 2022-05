Anlaufstelle für Alle: 125 Jahre Regensburger Bahnhofsmission

Eine warme Mahlzeit, ein geschützter Raum oder auch einfach nur ein offenes Ohr: Die Regensburger Bahnhofsmission steht mit ihrem Hilfsangebot im Kontrast zum harten Pflaster des Bahnhofsquartiers. Seit 125 Jahren gibt es die soziale Einrichtung nun schon. Seit jeher ist die Bahnhofsmission eine zentrale Anlaufstelle für Bedürftige. Und wird heute genauso dringend gebraucht wie früher.

Bahnhofsmission kümmert sich um Ukraine-Geflüchtete

"Klar, seit Anfang März beschäftigt uns natürlich auch der russische Angriffskrieg in der Ukraine." Anton Stadler sitzt vornüber gebeugt auf einem blauen Stuhl in der Regensburger Bahnhofsmission. Er ist Geschäftsführer und Leiter der Bahnhofsmission. Als die ersten Geflüchteten aus der Ukraine mit dem Zug in Regensburg ankommen, ist es die Bahnhofsmission, die zur ersten Anlaufstelle für die Geflüchteten wird. Hier bekommen sie etwas zu Essen und zu Trinken. Viele sind auf der Durchreise. Dann geben die Mitarbeitenden der Bahnhofsmission auch Auskünfte zu den Zugverbindungen. Was eben gerade gebraucht wird.

Hilfe an sieben Tagen in der Woche

25 Freiwillige und eine Teilzeitkraft halten die Bahnhofsmission an sieben Tagen in der Woche am Laufen. Mal geht es um Grundbedürfnisse wie Essen und Trinken, einen Toilettengang, mal fragen die Menschen nach einer FFP2-Maske, brauchen einen Schlafsack, mal einfach nur einen geschützten Raum, um runterzukommen, kurz durchzuschnaufen. Das Aufgabenspektrum der Bahnhofsmission in Regensburg ist vielfältig – genau wie die Menschen, die hierherkommen, erklärt Einrichtungsleiter Anton Stadler.

Suchtkranke, Senioren und Familien

"Es kommen Suchtkranke, sei es wegen Drogen, Alkohol oder Spielsucht, der oder die wenig Geld haben, um das Leben zu finanzieren. Es kommen Leute, die leichte psychische Erkrankungen haben, die sich einfach im Leben schwertun. Es kommen aber auch Leute, die vereinsamt sind, die ein bisserl Altersarmut haben. Oder es kommt mal eine Familie, die viel Gepäck und viele Kinder dabeihat, die einfach Umsteigehilfe braucht."

Rund 1.200 Menschen versorgt die Regensburg Bahnhofsmission im Schnitt im Monat. Und das seit 125 Jahren.

Historie: Eine Schwedin wirkt in Bayern

Wesentlich an der Gründung beteiligt, ist damals Ellen Ammann, ihres Zeichens Gründerin des katholischen Bayerischen Frauenbundes. Die gebürtige Schwedin gründet im Jahr 1897 den Verein "Katholische Bahnhofsmission". Ziel des Vereins ist es, junge Mädchen zu schützen, die vom Land in die Stadt kamen. Ammann wollte am Bahnhof präsent sein, um zu verhindern, dass alleinreisende Mädchen von Frauenhändlern abgepasst wurden – ein Thema, das bis heute aktuell ist.

Bahnhofsmission zunächst für Frauen

Mit diesem Auftrag geht Ellen Ammann damals in die bayerischen Zentren. So entsteht kurz nach der Bahnhofsmission München auch die Regensburger Bahnhofsmission. Fünf Jahre später konstituiert sich in Regensburg der katholische Verband für Mädchen- und Frauensozialarbeit IN VIA e.V., der bis heute Hauptträger der Regensburger Bahnhofsmission ist. Neben IN VIA ist auch das diakonische Werk Regensburg Trägerin der ökumenischen Einrichtung. Die Räumlichkeiten stellt die Deutsche Bahn.