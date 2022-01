Anlagebetrug: Justizminister übergibt konfiszierte Edelkarossen

Auf mindestens neun Millionen Euro beziffert die Polizei den Schaden durch eine Betrügerbande aus Osteuropa. Sie hatte Anleger mit falschen Tradingplattformen im Internet getäuscht. Die Bande spiegelte den Kunden vor, dass sie dort Finanzgeschäfte abwickeln können, mit Kryptowährungen, Devisen und Derivaten.

Fahndungserfolg: 10 Personen festgenommen

Allerdings wurden die eingezahlten Gelder einbehalten, ein Handel oder Kauf der Finanzprodukte fand nicht statt. Seit April 2020 konnten die internationalen Behörden insgesamt zehn Personen festnehmen. Drei von ihnen sind bereits wegen gewerbs-und bandenmäßigen Betrugs zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden.

Drei Millionen Euro und zwei Luxusautos

Im Laufe des Verfahrens wurden mehr als drei Millionen Euro auf Konten in Deutschland und der Schweiz sichergestellt. In der Ukraine sind ebenfalls Vermögenswerte beschlagnahmt worden. Darunter fallen auch der Rolls-Royce und der Lamborghini, deren Anschaffungspreis zusammen bei rund einer Million Euro liegt. Sie sollen nun über ein Verwertungsunternehmen im Landkreis Neu-Ulm verkauft werden, der Erlös geht an die geschädigten Anleger.